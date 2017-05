Lana Del Rey canta por la paz en el mundo en ‘Coachella – Woodstock on My Mind’, ya en Spotify

Hace unas semanas, Lana Del Rey volvió de Coachella, se retiró a su bosque favorito y escribió una canción sobre las tensiones diplomáticas entre Corea del Norte y Estados Unidos que adelantó en Instagram. En su momento, Del Rey escribió a sus fans que había tenido “sentimientos encontrados” por divertirse en Coachella al tiempo que ocurrían estas tensiones.

Del Rey no ha tardado en grabar esta canción y esta se ha estrenado hoy en Spotify. Se titula ‘Coachella – Woodstock On My Mind’ y es una balada, por sonido, cercana a ‘Born to Die’ en el que Del Rey canta por la paz en el mundo y se pregunta “¿qué pasa con los niños, y qué pasa con sus padres y con sus deseos?” antes de concluir: “puede que mi contribución sea tan pequeña como esperar que las palabras puedan convertirse en pájaros / y que los pájaros te envíen mis pensamientos”. ¿Es Trump el destinatario de esta misiva?

En un post de Twitter, Del Rey ha escrito que se siente “bendecida” por poder escribir sobre cosas que le preocupan y publicarlas libremente. También ha prometido que el videoclip de ‘Lust for Life’, su single con The Weeknd, saldrá pronto. De momento lo que no se comparte en ningún sitio es la fecha de edición del nuevo álbum del Rey, igualmente titulado ‘Lust for Life’ y del que se conoce también el single ‘Love’.