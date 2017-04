Lana Del Rey estrena ‘Lust for Life’ con The Weeknd

Lana Del Rey ha estrenado otro tema de su nuevo disco en la radio británica. La canción es cuestión es ‘Lust for Life’, la que títula su álbum, que es a su vez una colaboración con su colega The Weeknd, con quien Del Rey ha colaborado hasta en dos canciones de su último disco -el de él-, ‘Starboy‘. Lana ha dicho que es “raro que la canción que titula el disco sea una colaboración”, pero también que “adora” el tema.

‘Lust for Life’ es una balada romántica de sonido sesentas con coros ufanos “shu-rup shu-rup” y su gancho “our lust for life / keeps us alive” es exquisito. Lana canta sobre cantar “en la H del signo de Hollywood” y sigue: “dicen que solo los buenos mueren jóvenes, eso no es verdad, porque nosotros nos lo estamos pasando muy bien, demasiado para morir, nuestra pasión por la vida nos mantiene vivos”. “Mi chico está de vuelta”, sigue, “y mola más que nunca, te dije dos veces en nuestras cartas de amor, que no habrá quien nos pare”.

En su entrevista con Dazed, realizada por Courtney Love, Lana ha revelado que modificó la estructura de ‘Lust for Life’ después de recibir una sugerencia del productor Max Martin, a quien visitó en Suecia en busca de consejo. Martin comentó a Lana que la mejor parte de la canción eran los versos y que estos debían ser el estribillo. Se desconoce si Martin ha sido añadido como co-autor de la canción por esta idea.

Lana ha dicho que ‘Love’ y ‘Lust for Life’ representan el lado más “rico y grande” del álbum pero que este contiene también un lado más acústico del que destaca una canción titulada ‘Yosemite’, que grabó en una sola toma. Eso sí, la cantante dice que habrá un par de singles más previos al lanzamiento del disco que se parecen más a los temas publicados hasta el momento.

Aparte de los singles publicados, una supuesta maqueta del álbum titulada ‘Best American Record’ se filtró a la red hace unas semanas, pero nada se sabe de su inclusión en el disco, cuyo tracklist se desconoce por el momento.