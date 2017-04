Max Martin ha participado en ‘Lust for Life’ y otras curiosidades de la entrevista de Lana Del Rey por Courtney Love

Este mes, Lana Del Rey es portada de DAZED con una entrevista realizada por Courtney Love en la que ambas, que son colegas y han girado juntas, charlan sobre su admiración mutua o comparten experiencias pasadas. Para ser ellas, la entrevista no es muy jugosa, pero Lana revela en ella algunos detalles de su nuevo disco, ‘Lust for Life’ que vale la pena destacar, además de otras curiosidades.

Max Martin ha participado en ‘Lust for Life’: Del Rey viajó a Suecia para reunirse con Max Martin -compositor de hits para Katy Perry, Taylor Swift o The Weeknd- y pedirle consejo para la composición de la canción que titula su disco, que Del Rey sabía era buena pero de la que sentía que faltaba algo. Martin le explicó que lo mejor de la canción eran los versos y le aconsejó que los convirtiera en el estribillo. El tema es un dueto con The Weeknd.

Sean Lennon está en el disco: En ‘Lust for Life’, Del Rey ha trabajado con Sean Lennon en una canción titulada ‘Tomorrow Never Came’ en la que se menciona los nombres de los papás de Lennon, el famoso Beatle John y su viuda Yoko Ono. La frase es “me gustaría que fuéramos a tu casita en el pueblo y pusiéramos en la radio y escucháramos nuestra canción favorita de Lennon y Yoko”. Lennon ha dicho que está “muy orgulloso” de la canción.

Lana recuerda cuando vivía en una caravana: “[Para 2007] llevaba años tocando en micros abiertos y conseguí un contrato con un sello independiente llamado 5 Points Records […] Me dieron 10.000 dólares y encontré una caravana en Nueva Jersey, me mudé allí, terminé el instituto e hice mi primer disco, que el sello secuestró dos años y medio, luego salió y estuvo como tres meses en el mercado. Pero estaba orgullosa de mí misma. Sentí que por fin había llegado, a mi manera. Fue una fase”.

La hipotética profesión alternativa de Lana: A Lana le encanta Malibú y dice que, si no fuera cantante, sería una “mala vigilante de la playa”. Claro, se pasaría el día “high by the beach”… Por cierto, Lana dice que, si no viviera en Los Ángeles, viviría en Londres. “En mi cabeza siempe imagino que terminaré allí algún dia”, indica.