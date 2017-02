Filtrada la maqueta de ‘Best American Record’ de Lana Del Rey

Parece que las filtraciones jamás dejarán de acechar a Lana Del Rey. Si la cantante hubo de precipitar la salida de su nuevo single, ‘Love’, a causa de una filtración, hoy es la maqueta de un nuevo tema, ‘Best American Record’, la que ha llegado a la red. Podéis encontrar la canción fácilmente haciendo una simple búsqueda en Google o debajo de estas líneas.

‘Best American Record’ es una balada que alterna estrofas con guitarra acústica y un estribillo dramático más “trip-hop” propio de ‘Born to Die’. La letra no podría ser más Lana: “él estaba obsesionado con escribir el próximo gran disco americano / no había nada que hacer cuando nos metíamos en la cama / lo hacía todo por la fama / mi amor bailaba bajo mi arquitectura / tenía un espíritu 70s, pero una mente más bien de los 90”.

En una entrevista para la radio británica, Del Rey ha dicho que su nuevo disco tendrá un concepto “50/60s” -lo cual nos creemos habida cuenta de su colaboración con Miles Kane- pero que será más “social” debido al “acalorado clima político” con el que se ha encontrado durante su composición. “Quería dirigirme al sector más joven de mi público: es un disco más consciente y tiene un espíritu global”.

Recientemente, Del Rey era noticia por participar en un hechizo colectivo contra Donald Trump, que no será el último.

El audio de ‘Best American Record’ está disponible en Youtube, como se indica en nuestros foros.