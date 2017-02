Por qué SÍ necesitamos la confirmada colaboración de Lana del Rey y Miles Kane

Lana del Rey ha concedido una entrevista telefónica a BBC para hablar de los Brits que al final se ha ido por otro sitio. La locutora Jo Whiley pregunta a la artista dónde se encuentra y cuando ella responde que está ensayando, Jo repregunta para qué ensaya y… resulta que hay sorpresa. No está sola. A Del Rey le da la risa y entre jijijí jajajá, termina reconociendo que en la habitación de al lado está su colaborador, que resulta ser Miles Kane, quien también acaba poniéndose al teléfono.

Lana del Rey dice que están escribiendo juntos para un proyecto que no es The Last Shadow Puppets sino “otra cosa”, que lo están haciendo “por diversión”, pero que está yendo “muy bien”. Lana plantea este proyecto como algo “divertido” y no puede parar de reír, pero la verdad es que una colaboración de Lana con Miles Kane tiene todo el sentido del mundo si recordamos la querencia que tienen ambos por los años 50 y 60, la estética retro de aquellos años, la una más centrada en Hollywood y Marilyn Monroe, el otro en el pop psicodélico y Morricone. Imaginad lo que puede salir de un encuentro entre ‘El bueno, el feo y el malo’ con ‘The Misfits’.

La noticia no es una sorpresa total si recordamos que hace unos días se vio a ambos compartir un karaoke junto al otro Last Shadow Puppet Alex Turner. Quizá menos gente recuerde que ambos iban a coincidir, aunque al final no fue posible, en un disco de Professor Green (sólo Kane lo hizo y como bonus track).

‘Love‘, el último single de Lana del Rey, se ha quedado a las puertas de alcanzar el top 40 en Reino Unido. Directo al puesto 41, habría conseguido al ansiado top 40 de no haberse filtrado y haber podido disponer de 7 días al completo.