El karaoke improbable que reunió a Lana del Rey y The Last Shadow Puppets

En las últimas horas ha emergido en la red un curioso vídeo en el que se reúnen varias figuras del actual panorama pop en una situación que vemos con poca frecuencia en artistas de su nivel. Se trata de Miles Kane y Alex Turner, el dúo que conforma The Last Shadow Puppets, Cameron Avery, ex-miembro de Tame Impala que este año publicará su debut en solitario, y la norteamericana Lana del Rey.

El vídeo dura 20 segundos, que es poco tiempo, pero el suficiente para darnos cuenta de varias cosas:

– están en un karaoke.

– están cantando ‘Tiny Dancer’ de Elton John, de su disco de 1971 ‘Madman Across The Water’.

– pese al evidente estado de embriaguez general, Miles y Lana, que son los que tienen los micros, parecen los más centrados.

– Alex Turner parece bastante fuera de sí, haciendo unos gestos sexuales bastante chuscos. Pensábamos que lo del chulo maleducado que despliega en escena era solo un papel.

– a tenor de lo que vemos en el vídeo, podríamos decir que Turner pierde mucho en las distancias cortas. Eso, o tenía un mal día.

El documento es impagable, pero se desconoce exactamente la fecha de esta grabación. Probablemente, podría coincidir con alguna de las fechas en las que The Last Shadow Puppets presentaron ‘Everything You’ve Come to Expect’ en California (donde vive Lana), en los primeros días del pasado agosto. Tampoco se puede saber, de momento, si este breve encuentro entre la autora de ‘Born To Die’ y los de ‘The Age of the Understatement’ pudo dar lugar a alguna colaboración, más allá de las copas compartidas.

Tras especularse con que su cuarto largo podría ser una sorpresa de fin de año, se supone que el nuevo disco de Lana del Rey está al caer: de hecho, en los últimos días se ha registrado una nueva canción titulada ‘Young & In Love’, co-escrita por Elizabeth Grant (Lana), su colaborador habitual Emile Haynie, Rick Nowels (que ya trabajó con ella en ‘Summertime Sadness’) y el productor Benny Blanco (autor, por ejemplo, de ‘Teenage Dream’ de Katy Perry o ‘Die Young’ de Kesha).