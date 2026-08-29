Madonna logra su 13º top 1 en JNSP; Kylie, el 8º

El remix de ‘Love Sensation’, recientemente top 10 en las listas británicas, es el nuevo número 1 en JENESAISPOP con el 55% de los votos. Es el 13º top 1 en nuestra web para Madonna, que empata a Rosalía y ya solo tiene por delante a Lana del Rey. Todos los tops 1 de Madonna en JNSP los repasamos hace poco, pero no los de Kylie. Han sido’The One’ -una favorita personal de la artista-, ‘Dancing’, ‘Say Something’, ‘Magic’, ‘Real Groove’, ‘Padam Padam’, ‘Tension’ y el 8º es ‘Love Sensation’.
Las entradas más fuertes de la semana las protagonizan Carly Rae Jepsen, Fontaines DC y Tinashe. Llegan al top 20 Cara Delevingne y Susanne Sundfør, y queda a las puertas Chaka Khan.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|2
|Cuando el sol bese a la luna
|Martin
|2
|2
|2
|2
|Love Sensation (Afterhours Radio Edit)
|Madonna, Kylie Minogue
|3
|3
|3
|3
|Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor
|Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor
|4
|–
|4
|1
|Motivation
|Carly Rae Jepsen
|5
|–
|5
|1
|Marianne
|Fontaines DC
|6
|4
|4
|2
|She's the Best
|Troye Sivan
|7
|6
|1
|8
|Danceteria
|Madonna
|8
|5
|2
|3
|brand new chanel$
|Slayyyter
|9
|7
|2
|5
|Camera
|Charli xcx
|10
|–
|10
|1
|Melatonin
|Tinashe
|11
|9
|4
|4
|petal
|Ariana Grande
|12
|8
|8
|2
|C'est la Vie
|Dagny
|13
|11
|6
|3
|Fxck
|Arca
|14
|10
|10
|2
|I Can't Wait
|Phoebe Bridgers
|15
|14
|1
|19
|I Feel So Free
|Madonna
|16
|16
|1
|17
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|17
|–
|17
|1
|Dancing
|Jorja Smith
|18
|12
|12
|2
|Sunshine
|Jungle
|19
|–
|19
|1
|Crazy, Baby
|Cara Delevingne
|20
|–
|20
|1
|I It Am
|Susanne Sundfør
|21
|19
|5
|5
|Ain't in LA
|ADÉLA
|22
|21
|3
|5
|Lonely in the Future
|The Strokes
|23
|–
|23
|1
|Curious Subjetc
|Chaka Khan
|24
|18
|9
|4
|Too Little, Too Late
|Orville Peck
|25
|15
|15
|2
|Animal
|KATSEYE
|26
|17
|17
|2
|Lockup
|Overmono
|27
|28
|1
|28
|Reliquia
|Rosalía
|28
|34
|2
|13
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|29
|32
|2
|7
|Voyager
|PJ Harvey
|30
|31
|1
|43
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|31
|23
|18
|3
|run
|Amelie Lens, Angèle
|32
|22
|2
|9
|Wink Wink
|Charli XCX
|33
|36
|12
|5
|Oh Mother
|Sam Smith
|34
|27
|27
|2
|Is It Love
|Tyla
|35
|20
|4
|5
|Nova
|Eartheater
|36
|30
|9
|6
|My Body Isn't Ready
|sombr
|37
|35
|11
|4
|In the Night
|Beck
|38
|29
|12
|4
|Vertical
|Nia Archives
|39
|24
|2
|8
|BESITO
|Judeline
|40
|39
|1
|11
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|NYC Dogs
|Mykki Blanco
|–
|My Guy
|Sam Smith
|–
|Alguien habrá
|Alba Morena
|–
|Minifalda
|Laaza, Zahara
|–
|serena joy
|Olivia Rodrigo
|–
|Kick Stones
|Westside Cowboy
|–
|Bby WOW
|Karol G, judeline, rusowsky
|–
|My Lost One
|Julia Holter
|–
|The New World Wave
|Lambchop
|–
|Red Wine Holiday
|Fana Hues