Madonna logra su 13º top 1 en JNSP; Kylie, el 8º





El remix de ‘Love Sensation’, recientemente top 10 en las listas británicas, es el nuevo número 1 en JENESAISPOP con el 55% de los votos. Es el 13º top 1 en nuestra web para Madonna, que empata a Rosalía y ya solo tiene por delante a Lana del Rey. Todos los tops 1 de Madonna en JNSP los repasamos hace poco, pero no los de Kylie. Han sido’The One’ -una favorita personal de la artista-, ‘Dancing’, ‘Say Something’, ‘Magic’, ‘Real Groove’, ‘Padam Padam’, ‘Tension’ y el 8º es ‘Love Sensation’.

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Las entradas más fuertes de la semana las protagonizan Carly Rae Jepsen, Fontaines DC y Tinashe. Llegan al top 20 Cara Delevingne y Susanne Sundfør, y queda a las puertas Chaka Khan.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 2 Cuando el sol bese a la luna Martin 2 2 2 2 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue 3 3 3 3 Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor 4 – 4 1 Motivation Carly Rae Jepsen 5 – 5 1 Marianne Fontaines DC 6 4 4 2 She's the Best Troye Sivan 7 6 1 8 Danceteria Madonna 8 5 2 3 brand new chanel$ Slayyyter 9 7 2 5 Camera Charli xcx 10 – 10 1 Melatonin Tinashe 11 9 4 4 petal Ariana Grande 12 8 8 2 C'est la Vie Dagny 13 11 6 3 Fxck Arca 14 10 10 2 I Can't Wait Phoebe Bridgers 15 14 1 19 I Feel So Free Madonna 16 16 1 17 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 17 – 17 1 Dancing Jorja Smith 18 12 12 2 Sunshine Jungle 19 – 19 1 Crazy, Baby Cara Delevingne 20 – 20 1 I It Am Susanne Sundfør 21 19 5 5 Ain't in LA ADÉLA 22 21 3 5 Lonely in the Future The Strokes 23 – 23 1 Curious Subjetc Chaka Khan 24 18 9 4 Too Little, Too Late Orville Peck 25 15 15 2 Animal KATSEYE 26 17 17 2 Lockup Overmono 27 28 1 28 Reliquia Rosalía 28 34 2 13 hate that i made you love me Ariana Grande 29 32 2 7 Voyager PJ Harvey 30 31 1 43 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 31 23 18 3 run Amelie Lens, Angèle 32 22 2 9 Wink Wink Charli XCX 33 36 12 5 Oh Mother Sam Smith 34 27 27 2 Is It Love Tyla 35 20 4 5 Nova Eartheater 36 30 9 6 My Body Isn't Ready sombr 37 35 11 4 In the Night Beck 38 29 12 4 Vertical Nia Archives 39 24 2 8 BESITO Judeline 40 39 1 11 stupid song Olivia Rodrigo

Candidato Canción Artista – NYC Dogs Mykki Blanco – My Guy Sam Smith – Alguien habrá Alba Morena – Minifalda Laaza, Zahara – serena joy Olivia Rodrigo – Kick Stones Westside Cowboy – Bby WOW Karol G, judeline, rusowsky – My Lost One Julia Holter – The New World Wave Lambchop – Red Wine Holiday Fana Hues

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ADÉLA / Ain't in LA

Alba Morena / Alguien habrá

Amelie Lens, Angèle / run

Arca / Fxck

Ariana Grande / hate that i made you love me

Ariana Grande / petal

Beck / In the Night

Cara Delevingne / Crazy, Baby

Carly Rae Jepsen / Motivation

Carly Rae Jepsen, Dont Leave Me on the Dance Floor

Chaka Khan / Curious Subjetc

Charli xcx / Camera

Charli XCX / Wink Wink

Dagny / C'est la Vie

Eartheater / Nova

Fana Hues / Red Wine Holiday

Fontaines DC / Marianne

Jorja Smith / Dancing

Judeline / BESITO

Julia Holter / My Lost One

Jungle / Sunshine

KAROL G, Judeline, rusowsky / BbY WOW

KATSEYE / Animal

Laaza, Zahara / Minifalda

Lambchop / The New World Wave

Madonna / Danceteria

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Kylie Minogue / Love Sensation (Afterhours Radio Edit)

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

Martin / Cuando el sol bese a la luna

Mykki Blanco / NYC DOGS

Nia Archives / Vertical

Olivia Rodrigo / serena joy

Olivia Rodrigo / stupid song

Orville Peck / Too Little, Too Late

Overmono / Lockup

Phoebe Bridgers / I Can't Wait

PJ Harvey / Voyager

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Sam Smith / My Guy

Sam Smith / Oh Mother

Slayyyter / brand new chanel$

sombr / My Body Isn't Ready

Susanne Sundfør / I It Am

The Strokes / Lonely in the Future

Tinashe / Melatonin

Troye Sivan / She's the Best

Tyla / Is It Love

Westside Cowboy / Kick Stones (The Boys) Ver resultados