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Madonna logra su 13º top 1 en JNSP; Kylie, el 8º

iko
Por iko

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Madonna logra su 13º top 1 en JNSP; Kylie, el 8º

Por iko
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El remix de ‘Love Sensation’, recientemente top 10 en las listas británicas, es el nuevo número 1 en JENESAISPOP con el 55% de los votos. Es el 13º top 1 en nuestra web para Madonna, que empata a Rosalía y ya solo tiene por delante a Lana del Rey. Todos los tops 1 de Madonna en JNSP los repasamos hace poco, pero no los de Kylie. Han sido’The One’ -una favorita personal de la artista-, ‘Dancing’, ‘Say Something’, ‘Magic’, ‘Real Groove’, ‘Padam Padam’, ‘Tension’ y el 8º es ‘Love Sensation’.

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Las entradas más fuertes de la semana las protagonizan Carly Rae Jepsen, Fontaines DC y Tinashe. Llegan al top 20 Cara Delevingne y Susanne Sundfør, y queda a las puertas Chaka Khan.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Cuando el sol bese a la luna Martin
2 2 2 2 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue
3 3 3 3 Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor
4 4 1 Motivation Carly Rae Jepsen
5 5 1 Marianne Fontaines DC
6 4 4 2 She's the Best Troye Sivan
7 6 1 8 Danceteria Madonna
8 5 2 3 brand new chanel$ Slayyyter
9 7 2 5 Camera Charli xcx
10 10 1 Melatonin Tinashe
11 9 4 4 petal Ariana Grande
12 8 8 2 C'est la Vie Dagny
13 11 6 3 Fxck Arca
14 10 10 2 I Can't Wait Phoebe Bridgers
15 14 1 19 I Feel So Free Madonna
16 16 1 17 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
17 17 1 Dancing Jorja Smith
18 12 12 2 Sunshine Jungle
19 19 1 Crazy, Baby Cara Delevingne
20 20 1 I It Am Susanne Sundfør
21 19 5 5 Ain't in LA ADÉLA
22 21 3 5 Lonely in the Future The Strokes
23 23 1 Curious Subjetc Chaka Khan
24 18 9 4 Too Little, Too Late Orville Peck
25 15 15 2 Animal KATSEYE
26 17 17 2 Lockup Overmono
27 28 1 28 Reliquia Rosalía
28 34 2 13 hate that i made you love me Ariana Grande
29 32 2 7 Voyager PJ Harvey
30 31 1 43 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
31 23 18 3 run Amelie Lens, Angèle
32 22 2 9 Wink Wink Charli XCX
33 36 12 5 Oh Mother Sam Smith
34 27 27 2 Is It Love Tyla
35 20 4 5 Nova Eartheater
36 30 9 6 My Body Isn't Ready sombr
37 35 11 4 In the Night Beck
38 29 12 4 Vertical Nia Archives
39 24 2 8 BESITO Judeline
40 39 1 11 stupid song Olivia Rodrigo
Candidato Canción Artista
NYC Dogs Mykki Blanco
My Guy Sam Smith
Alguien habrá Alba Morena
Minifalda Laaza, Zahara
serena joy Olivia Rodrigo
Kick Stones Westside Cowboy
Bby WOW Karol G, judeline, rusowsky
My Lost One Julia Holter
The New World Wave Lambchop
Red Wine Holiday Fana Hues

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