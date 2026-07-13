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‘Danceteria’, top 1 en JNSP con el 81% de los votos

iko
Por iko

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‘Danceteria’, top 1 en JNSP con el 81% de los votos

Por iko
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Madonna logra su 12º número 1 en JENESAISPOP con ‘Danceteria’, que ha arrasado en la final de Instagram, con el 81% de los votos. Los anteriores tops 1 de M en el top fueron ‘Get Together’, ‘4 Minutes’, ‘Give Me All Your Luvin’, ‘Living for Love’, ‘Ghosttown’, ‘Bitch I’m Madonna’, ‘Medellín’, ‘Crave’, ‘God Control’, ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’. Entre las canciones que no recibieron el apoyo popular, ‘Popular’, ‘Turn Up the Radio’ o ‘Vulgar’. Y entre las que no fueron propuestas por la redacción, ‘Girl Gone Wild’ o ‘I Rise’. Madonna iguala el número de tops 1 en JENESAISPOP que tiene Lady Gaga y sigue teniendo por delante a Lana del Rey (15) y a Rosalía (13).

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Otras entradas potentes de la semana, directas al top 10, son las de Judeline y Phoebe Bridgers. En el top 20 encontramos a Ela Minus, Kiko Veneno y Rolling Stones.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Danceteria Madonna
2 5 2 2 On Wires Carly Rae Jepsen
3 3 3 2 Watch It Burn Katy Perry
4 1 1 4 stupid song Olivia Rodrigo
5 5 1 BESITO Judeline
6 6 1 Lost Boys Phoebe Bridgers
7 4 4 3 Club to Your Arms Rose Gray
8 2 2 2 Wink Wink Charli XCX
9 12 9 2 Locos por el ritmo Morreo
10 29 1 12 I Feel So Free Madonna
11 21 1 10 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
12 30 7 3 Oda a Géminis Algora
13 8 2 7 SS26 Charli XCX
14 18 11 4 mejores momentos Belén Aguilera
15 15 1 espiral Ela Minus, Nick León
16 16 1 Helicrisum Kiko Veneno
17 17 1 Divine Intervention The Rolling Stones
18 7 2 6 hate that i made you love me Ariana Grande
19 28 1 21 Reliquia Rosalía
20 40 4 9 Happy Now Lykke Li
21 19 3 8 I'm your girl right? Tove Lo
22 10 10 2 Autosmile @
23 11 11 2 Una casa en el Teide Gara Durán, Barry B
24 6 1 7 the cure Olivia Rodrigo
25 25 1 36 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
26 37 7 6 Girl Like Me PinkPantheress
27 9 4 3 New Religion Bebe Rexha, Faithless
28 38 22 3 Troleo Cupido, l0rna
29 26 5 12 drop dead Olivia Rodrigo
30 13 13 4 Black Prada Dress Ellie Goulding
31 22 5 4 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
32 32 3 9 Rock Music Charli XCX
33 20 4 5 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada
34 33 3 5 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
35 24 2 5 Bar Manolo SVSTO
36 15 9 5 I Knew It, I Knew You Taylor Swift
37 36 11 6 pequeñita! Judeline
38 35 6 7 ORIGAMI! Kesha
39 39 15 8 Upside Down Natalie Imbruglia
40 27 6 8 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro

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