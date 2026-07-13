‘Danceteria’, top 1 en JNSP con el 81% de los votos

Madonna logra su 12º número 1 en JENESAISPOP con ‘Danceteria’, que ha arrasado en la final de Instagram, con el 81% de los votos. Los anteriores tops 1 de M en el top fueron ‘Get Together’, ‘4 Minutes’, ‘Give Me All Your Luvin’, ‘Living for Love’, ‘Ghosttown’, ‘Bitch I’m Madonna’, ‘Medellín’, ‘Crave’, ‘God Control’, ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’. Entre las canciones que no recibieron el apoyo popular, ‘Popular’, ‘Turn Up the Radio’ o ‘Vulgar’. Y entre las que no fueron propuestas por la redacción, ‘Girl Gone Wild’ o ‘I Rise’. Madonna iguala el número de tops 1 en JENESAISPOP que tiene Lady Gaga y sigue teniendo por delante a Lana del Rey (15) y a Rosalía (13).
Otras entradas potentes de la semana, directas al top 10, son las de Judeline y Phoebe Bridgers. En el top 20 encontramos a Ela Minus, Kiko Veneno y Rolling Stones.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Danceteria
|Madonna
|2
|5
|2
|2
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|3
|3
|3
|2
|Watch It Burn
|Katy Perry
|4
|1
|1
|4
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|5
|–
|5
|1
|BESITO
|Judeline
|6
|–
|6
|1
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|7
|4
|4
|3
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|8
|2
|2
|2
|Wink Wink
|Charli XCX
|9
|12
|9
|2
|Locos por el ritmo
|Morreo
|10
|29
|1
|12
|I Feel So Free
|Madonna
|11
|21
|1
|10
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|12
|30
|7
|3
|Oda a Géminis
|Algora
|13
|8
|2
|7
|SS26
|Charli XCX
|14
|18
|11
|4
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|15
|–
|15
|1
|espiral
|Ela Minus, Nick León
|16
|–
|16
|1
|Helicrisum
|Kiko Veneno
|17
|–
|17
|1
|Divine Intervention
|The Rolling Stones
|18
|7
|2
|6
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|19
|28
|1
|21
|Reliquia
|Rosalía
|20
|40
|4
|9
|Happy Now
|Lykke Li
|21
|19
|3
|8
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|22
|10
|10
|2
|Autosmile
|@
|23
|11
|11
|2
|Una casa en el Teide
|Gara Durán, Barry B
|24
|6
|1
|7
|the cure
|Olivia Rodrigo
|25
|25
|1
|36
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|26
|37
|7
|6
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|27
|9
|4
|3
|New Religion
|Bebe Rexha, Faithless
|28
|38
|22
|3
|Troleo
|Cupido, l0rna
|29
|26
|5
|12
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|30
|13
|13
|4
|Black Prada Dress
|Ellie Goulding
|31
|22
|5
|4
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|32
|32
|3
|9
|Rock Music
|Charli XCX
|33
|20
|4
|5
|Prophecy at 1420 MHz
|Boards of Canada
|34
|33
|3
|5
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|35
|24
|2
|5
|Bar Manolo
|SVSTO
|36
|15
|9
|5
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|37
|36
|11
|6
|pequeñita!
|Judeline
|38
|35
|6
|7
|ORIGAMI!
|Kesha
|39
|39
|15
|8
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|40
|27
|6
|8
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Nightshift Superstar
|Muse
|–
|Voyager
|PJ Harvey
|–
|if you wanna party, come over to my house
|Fcukers
|–
|Notting Hill
|Suki Waterhouse
|–
|idea 1
|Kelela
|–
|roger
|AKRIILA
|–
|Someday, Somewhere
|Jungle
|–
|Pensando en ti
|YUNG PRADO
|–
|Camila
|Teo Planell
|–
|Jaque
|Marina Herlop