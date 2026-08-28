‘El Club de la Gente Sola’: ¿me puede gustar la nueva de Arde Bogotá?

El próximo 2 de octubre se publica una de las grandes apuestas de Sony España para esta temporada: el nuevo álbum de Arde Bogotá. Se llama ‘Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)’ y hasta ahora habíamos conocido dos sencillos, el rockero y continuista ‘Instrucciones’ (el del «bam bam» y la «tractomula») y el muy Love of Lesbian ‘Bigger Splash’. Este también era el nombre bajo el que el grupo de Antonio García actuó por sorpresa este verano en varios festivales.

El disco ha sido producido por Joe Chiccarelli (Russian Red, Morrissey) y grabado en los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles. Hay presupuesto tras el doble platino conseguido por ‘Cowboys de la A3‘.

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El tercer single que se estrena hoy, ‘El Club de la Gente Sola’, es un tanto diferente. No es su canción más comercial, algo que tampoco es que les preocupara cuando lanzaron su tema de 8 minutos ‘La torre Picasso‘, pero sí es un cambio de registro considerable que merece la pena valorar. No en vano desde Sony aseguran que es el tema que más les ha costado terminar en esta era, y el que más ha cambiado durante el proceso.

Bajo toda la testosterona de la foto promocional (¿estará hecha en serio?) y toda la pompa gratuita de la nota de prensa («La soledad crónica como epidemia compartida bajo las luces de neón. La sintomatología de un corazón indolente susurrada entre humo, madrugadas, miradas perdidas y zonas de obra como pistas de danza»), se esconde por suerte una canción muy sencilla y comprensible para cualquiera.

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En primer lugar, ‘El Club de la Gente Sola’ se reconocerá inmediatamente y se distinguirá del resto del setlist en cuanto suene en uno de sus conciertos. En cierto modo, es una balada impregnada por un lado de funk y por otro de post-punk, que podrían haber tocado Golpes Bajos (sobre todo el estribillo). En segundo, sirve para corroborar ese espíritu sanador que tiene la música, con ese aire de drama colectivo «mal de muchos, consuelo de tontos». La primera estrofa es para los chicos solos; la segunda, para las chicas. Y en tercero, contiene una referencia a ‘Single Ladies’ de Beyoncé («vas a cambiar su historia como Beyoncé con las bodas»).

En cuanto al vídeo, de corte retro y elementos vintage, se ha rodado íntegramente en Cartagena, en los antiguos túneles subterráneos de submarinos de El Espalmador. Guillermo Aliaga dirige «una suerte de crash test ambientado en los 80, un laboratorio hermético donde el invento es sometido a pruebas extremas mientras un grupo de personas observa, expectante, dispuesto a probarlo. Son ellos, precisamente, El Club de la Gente Sola».

