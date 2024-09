Arde Bogotá se anota un nuevo Disco de Platino

Ha comenzado el otoño pero la canción del verano continúa pegada al número 1 de singles en España: hablamos por supuesto de ‘Si antes te hubiera conocido‘ de Karol G, ya certificada con 5 Discos de Platino. El colombiano Kapo se queda los puestos 2 y 3 de la lista con ‘UWAIE’ y ‘OHNANA’, respectivamente, y completan el top 5 Floyymenor con ‘Peligrosa’ e Isabel Aaiún con ‘Potra salvaje‘.

El puesto 30 de la lista deja la primera entrada de la semana, la de Yandel y Feid con su dueto ‘Háblame claro’. La subida más fuerte es ‘Luna llena’ de Beny Jr., que llega al 7.

‘La Torre Picasso’, el nuevo single de 8 minutos de Arde Bogotá, se coloca a continuación en el puesto 35. Nunca un single de Arde Bogotá había llegado tan alto en la tabla, pues ‘La salvación’ no pasó del puesto 51. Eso sí, Arde Bogotá suma ya varios Discos de Oro y Platino en su haber, entre singles, epés y discos. ‘La Torre Picasso’ es Disco de Platino directo.

En la parte media de la tabla encontramos entradas de Cris MJ, Floyymenor y Louki, con ‘Después de la 1’, que aparece en el 42, y Lola Indigo, que sitúa ‘Pesadillas‘ en el puesto 58 mientras ‘La reina‘ se mantiene en el puesto 6. ‘Duro de verdad’, la colaboración de Los Sufridos y Bad Gyal, debuta en el 58, mientras sube al 2 de la lista diaria de Spotify.

En el 76 aparece por primera vez ‘La Morocha’, el nuevo single de las dos nuevas estrellas del pop urbano argentino Luck Ra y BM.

Moderado éxito en España el de dos singles procedentes de Estados Unidos, pues es sabido que al pop anglosajón le cuesta triunfar en nuestro país. A pesar de liderar su próximo álbum, ‘Dancing in the Flames‘ de The Weeknd apenas logra un puesto 77 en España, su peor dato. ‘Dancing in the Flames’ se ha posicionado en el 2 de Australia, el 10 de Suecia y el 12 de Reino Unido, pero el desempeño es decepcionante de momento, tratándose del artista número 1 más escuchado en el mundo.

Y muchos meses después de su estreno llega a la lista de singles española ‘Good Luck, Babe!’ de Chappell Roan: debuta en el 92. A buenas horas. Eso sí, su disco ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘, que acaba de cumplir un año de vida, suma ya 13 semanas en lista.