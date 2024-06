‘Potra salvaje’ de la cetrera Isabel Aaiún, nuevo hit en España

No hay novedades en el top 10 español, que sigo coronado una semana más por ‘BadGyal’ de Saiko, JC Reyes y Dei V, camino al doble platino. Todas las canciones del top 10 han sido antes número 1, número 2 o número 3.

Por ello nos quedamos con la subida más fuerte de la semana. Se trata de ‘Potra salvaje’, el viral imparable de la segoviana Isabel Aaiún, cetrera y amazona como cuentan en Jara y Sedal. El tema ve aumentado en un 92% su consumo semanal, gracias a su buen funcionamiento en Youtube y TikTok, donde varias personas la han utilizado. ‘Potra salvaje’ en realidad salió en 2021, pero es desde 2023 que se ha ido viralizando gracias al “hard remix” de Fernando Moreno.





Las únicas entradas de la semana son ‘Apaga el cel’ de Floyymenor y Lewis Somes (puesto 38) y ‘Touching the Sky’ de Rauw Alejandro (puesto 45).

Sí hay varias reentradas en el top 100, un par de ellas de Taylor Swift con motivo de su llegada al Bernabéu (‘Cruel Summer’ vuelve al 65, ‘I Can Do It With a Broken Heart’ al 95); aunque quizá la más inesperaada sea la de La La Love You con Samuraï. Mientras ‘El fin del mundo’ continúa en el puesto 66 en su 96ª semana en el top 100, certificada 6 veces platino, ‘El principio de algo’ vuelve al puesto 97 certificada como platino. Y eso que es tan solo su segunda semana en el top 100.