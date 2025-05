Charli XCX saca a Bb trickz y viraliza un tema antiguo

Un par de días después de aparecer en ‘First Dates’, sin demasiada suerte, Bb trickz vuelve a ser noticia. La catalana ha aparecido en un concierto de Charli XCX en Nueva York para interpretar su parte del remix ‘Club classics’ en riguroso playback. Además, ambas han posado juntas dejando esta curiosa instantánea.

Por otro lado, Charli XCX está siendo noticia estos días por viralizar una canción que no pertenece a la era ‘BRAT’. El tema ‘party 4 u’, que ni siquiera había sido uno de los singles principales de la mixtape ‘how i’m feeling now‘ (2020), aparece en el top 50 del Global de Spotify. Hoy sube ya al puesto 43, su máximo.

- Publicidad -

La propia Charli XCX compartía un fragmento de ‘party 4 u’ hablando de cómo se siente cuando alguien no se presenta en una fiesta, y las adaptaciones y versiones no han dejado de proliferar, a destacar esta a capella.

‘party 4 u’ está siendo un éxito especialmente en Estados Unidos (top 20 en Spotify) y Reino Unido (top 33 en Spotify y ya número 34 en la lista oficial semanal).

- Publicidad -

Charli xcx brings out Bb trickz to perform the “Club Classics” remix in NYC sponsored by Aperol Spritz. pic.twitter.com/v7vsaPVPhQ — Pop Crave (@PopCrave) May 2, 2025

Bb trickz el día de ayer como invitada sorpresa de Charli xcx cantando juntas ‘club classics featuring bb trickz’ por primera vez. pic.twitter.com/ZEe7Jj0rib — Bb Trickz Stats (@bbtrickzstats) May 2, 2025