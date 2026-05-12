Arde Bogotá tiran de «bam-bam» y «tractomula» en ‘Instrucciones’

Arde Bogotá regresan después de dos años con el primer single de su tercer disco, todavía no anunciado. Los fans de la banda murciana recibirán ‘Instrucciones’ con los brazos abiertos porque es puro Arde Bogotá. Sin embargo, donde ellos ven «una descarga de potencia y contundencia, de impacto y épica, de intención y personalidad», según la nota de prensa, el resto vemos un riff genérico, una producción plana y una de sus letras más perezosas.

‘Instrucciones’ fue presentada, irónicamente, en una exposición organizada por Apple Music y el Instituto Cervantes titulada ‘Las Mejores Letras en Español’. Esta reunía 42 piezas originales firmadas por autores tan importantes como Amaral, Miguel Ríos, José Luis Perales, Manuel Alejandro o Mecano.

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Cómo no, Arde Bogotá tenían que formar parte de este club: «Bam-bam, bam-bam, bam-bam, ba-bam / Bam-bam, bam-bam / A latir, bam-bam», canta Antonio García en ‘Instrucciones’. Al menos, Daddy Yankee en ‘Despacito’ solo usaba este truco un par de veces. Los murcianos lo utilizan más veces que Karol G en ‘BICHOTA’, que ya es decir.

El vocalista explica que ‘Instrucciones’ trata sobre «una suerte de texto que te guía para fabricarte un corazón que no sienta nada». El plot twist es que, si sigues el proceso de fabricación al dedillo, lo que obtienes no es un corazón de hierro, sino algo que te hace daño por dentro, porque claramente a nadie le resulta agradable tener un «autobús», una «armadura» o incluso una «tractomula» en el pecho. ¿Qué sería una canción de Arde Bogotá sin una enumeración?

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‘Instrucciones’ no ofrece nada deslumbrante o sorprendente en lo musical, pero no pasará sin pena ni gloria. Si por algo será recordada ‘Instrucciones’ es por descubrir a la sociedad española el significado de «tractomula», cuyas búsquedas en Google se dispararon con la publicación del tema. Algo es algo.