Filtrado ‘Young and in Love’, nuevo single de Lana del Rey

En las últimas horas diversos medios se hacían eco de la aparición de unos pósters en las calles de Los Ángeles, emulando el affiche de una película hollywoodiense, que parecían anunciar un inminente lanzamiento de Lana del Rey. Con la palabra “Love” en gran tamaño, obviamente parecía estar relacionado con ‘Young and in Love’, una canción de la que se venía hablando en los últimos días al descubrirse que se había registrado en ASCAP, con Lana, Rick Nowels, Emile Haynie y Benny Blanco como autores.

Pues bien, como suele ocurrirle casi siempre a Lana, alguien de su entorno se la ha vuelto a jugar y la canción ha sido filtrada una semana antes de tiempo, según parece. Lejos del rollo juguetón de ‘High by the Beach’, primer single de su último disco ‘Honeymoon’, ‘Young and in Love’ es un medio tiempo melodramático de arreglos sintetizados y crecientes, que recuerdan poderosamente a algunos temas de su debut, ‘Born To Die’. Puedes escucharlo aquí. Incluso puedes leer la letra completa en Genius.

Desde hace meses, se esperaba el quinto disco (cuarto como Lana del Rey) de la artista Elizabeth Grant de forma inminente. Se especuló incluso con que podría ver la luz antes de que acabara 2016. Ahora, cuando parece que de verdad llega, Lana vuelve a padecer un mal que la persigue desde sus inicios. Desde que comenzara a dar que hablar allá por 2011, no ha habido prácticamente un mes en el que no haya visto cómo se filtra al menos un tema inédito, demo o, como en este caso, single. Su equipo necesita una purga pero ¡a lo bestia!