Bertín Osborne valora el gallo de Manel Navarro: “los gallos son una cosa muy antigua, no existen ya”

Bertín Osborne ha visitado El Hormiguero para promocionar su nueva gira de conciertos. El cantante y presentador de ‘Mi casa es la tuya’ no ha querido dejar de comentar el gallo de Manel Navarro en Eurovisión, aunque su extraña valoración sorprende incluso a Pablo Motos. Osborne dice que no entiende el gallo de Navarro porque los “gallos no salen, son una cosa muy antigua, no existen ya”. Claro.

Para que no se diga que Motos es machista y tal, en un punto de la entrevista en el que Osborne explica su amor por las “big bands”, Motos sugiere al cantante que termine sus conciertos con un “striptease y lleno de aceite”, a lo que Osborne responde que para ponerse aceite hay que estar bien depilado y que él luce vello en el pecho. Motos pregunta entonces a Osborne si tiene buen desnudo y el cantante contesta: “esto es un alarde innecesario, pero yo te tiro de espaldas, he mejorado mucho este último año”.

Osborne habla también sobre el alcohol, que dice no tomar más que en forma de vino. En primer lugar confiesa que ofrece alcohol a sus invitados de ‘Mi casa es la tuya’ para que se suelten más porque el “alcohol afloja mucho”. Y en segundo recuerda que resolvió quedarse mudo en un concierto en el Liceo de Barcelona a base de “20 lingotazos de whisky”. “Estaba ciego perdido, sin solución, y a la cuarta canción me vine arriba y se me abrió la voz”. Si lo hubiera sabido Manel Navarro…

Y para que no se diga que Motos solo unta de halagos a sus invitados favoritos, el presentador reta a Osborne en el programa a encender cinco vitrocerámicas, reto que Osborne acepta a riesgo de quedar completamente en ridículo. Ya se sabe que Osborne no se desenvuelve muy cómodamente en las cocinas. También recuerda su entrevista a Iker Jímenez, momento que El Hormiguero aprovecha para gastarle una broma “paranormal”.