Divertido gag de Manel Navarro en Late Motiv: “me quedó un gallo de puta madre”

Esta noche, Manel Navarro ha visitado el plató de Late Motiv en Movistar #0 para hablar sobre su paso por Eurovisión y su gallo. El cantante quedó último con cinco puntos (de Portugal, que luego ganó) pero eso no le ha impedido reírse de su famoso gallo en las redes sociales o en su visita al programa de Andreu Buenafuente, donde ha explicado que ha tenido unos días duros pero que el gallo no ha sido “para tanto” como para hundirse.

En Late Motiv, Navarro ha protagonizado también un divertido gag sobre la “creación” del gallo: “me quedó un gallo de puta madre, llevaba mucho tiempo ensayando este gallo y me quedó genial, no creo que Shakira lo hiciera mejor”. Su “manager” explica que buscaba que Navarro quedara último con cero puntos para destacar, que “eso a España se le da muy bien”, y Navarro recuerda que estuvo conviviendo con gallos en busca del gallo perfecto.

Buenafuente no dejó la oportunidad de invitar a Adolfo Chikilicuatre a Late Motiv, recordando que tiene experiencia en mandar a gente a Eurovisión y quedar mal. Declara: “Si vas a Eurovisión, o ganas, que ya no vayas porque no vas a ganar, o pierdes, que empieza a molar. La media tinta, ¿para qué? Catorce. ¿Quién se acuerda del catorce? Del último sí se acuerda. Manel ha conseguido una de las peores marcas de España en Eurovisión. Es un récord”.