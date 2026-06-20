Muere Justin Cary, bajista de Sixpence None the Richer, a los 50

Justin Cary, bajista de Sixpence None the Richer desde 1997, ha fallecido a los 50 años de un derrame cerebral. Leigh Nash, vocalista de la banda, es quien ha confirmado la noticia en sus redes sociales. Cary entró en la banda justo a tiempo para grabar el disco que llevó a Sixpence a la fama, gracias a canciones como ‘Kiss Me’.

«Nuestro hermano desde hace 30 años (y bajista) Justin sufrió un derrame el jueves por la noche», comienza el comunicado. Leigh cuenta que la esposa de Cary, Linda, ha mantenido a la banda actualizados de la situación del bajista «durante día y noche»: «Amamos tanto a nuestro hermano que las palabras no le hacen justicia. Sé que muchos otros también lo hacen», continúa la cantante.

- Publicidad -

«Vimos su brillantez, insuperable profesionalidad, clase, humor e ingenio. Hay muchos más adjetivos para describirle. Por favor, rezad por Justin y Linda», concluye el comunicado. Además de formar parte de Sixpence None the Richer, que llegaron a estar nominados al Grammy en dos ocasiones, Cary también formó parte de Counting Crows y Blue Country.