SZA denuncia el robo de música negra con la IA y critica a Diplo

SZA ha sido una gran defensora de los derechos de los artistas desde que la conversación sobre la IA en la industria musical se convirtió en realidad. Ahora, ha dedicado tanto unas stories como un post de Instagram a denunciar algunas de las prácticas que se han estado llevando a cabo en este ámbito. Incluso ha señalado a artistas como Diplo.
Todo empezó porque la cantante se dio cuenta de que supuestamente 238 canciones suyas habían sido usadas para entrenar a distintas inteligencias artificiales: «Estoy segura de que algunas son inéditas. Si eres un músico y apoyas esta mierda degenerada das asco y NO HAY NADA QUE ME PUEDAS DECIR PARA CONVENCERME DE LO CONTRARIO. Espero que tengas la vida que te mereces», sentenció la artista.
Esto lo publicó en su cuenta principal, en principio sin referirse explícitamente a ningún artista en concreta. Sin embargo, en su cuenta secundaria SZA habló sin ningún tipo de filtro: «No sé quién necesita escuchar esto pero Diplo tiene acciones puestas en Suno y está intentando activamente entrenarlo con las mejores y más brillantes mentes negras de artistas y productores». Suno se trata de la plataforma de IA musical por excelencia, capaz de crear una canción en segundos, mientras que el gusto de Diplo por estas herramientas tampoco es un secreto.
SZA continúa su mensaje haciendo énfasis en el robo intelectual y artístico a creativos afroamericanos: «Todavía no he esucuchado una canción de IA de blancos… No tenemos protección en la legislatura, médica o creativa», sentencia la artista.
SZA denounces AI music after discovering 238 of her songs were used to train artificial intelligence:
“If you’re a musician and you support this degenerate sh*t? You’re disgusting and there’s NOTHING YOU COULD EVER SAY TO ME TO MAKE THIS OKAY” pic.twitter.com/FPltE2fsaC
— Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2026
SZA criticizes Diplo, Suno, AI, and the exploitation of Black artists and songwriters via her private Instagram account:
“lonno who needs to hear this but diplo has equity in suno and is actively attempting to train it on the best and brightest black minds of writers and… pic.twitter.com/C8egMyXtLh
— Hit Signal (@hitsignal) June 20, 2026