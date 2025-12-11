SZA, contra la Casa Blanca al usar un tema suyo en un vídeo de ICE

Primero fue Taylor Swift, luego Sabrina Carpenter, que no se quedó callada, y ahora es el turno de SZA. La Casa Blanca ha subido esta semana otro vídeo en el que se glorifican las detenciones y deportaciones masivas que ICE está llevando a cabo entre la población inmigrante de Estados Unidos. Esta vez, al son de la canción ‘Big Boy’.
Este se trata de un tema inédito que SZA debutó junto a Keke Palmer en 2022, como parte de un número musical de Saturday Night Live, y que se ha mantenido en circulación gracias a TikTok. Al igual que ocurría en ‘Juno’, las alusiones a las «esposas» («It’s cuffin’ season») cobran un segundo significado en el contexto de las detenciones que aparecen en el vídeo subido por la Administración Trump.
SZA tampoco ha dudado en dedicar un tweet a la Casa Blanca, acusándola de «provocar a los artistas» a cambio de «promoción gratuita»: «Inhumanidad y tácticas de conmoción y pavor, malvado y aburrido», ha declarado la autora de ‘SOS’.
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, ha respondido a la artista en un comunicado a Variety: «Gracias, SZA, por traer todavía más atención al tremendo trabajo de los agentes de ICE». Esto, tan solo unos días después de decidir borrar el vídeo denunciado por Sabrina Carpenter tras, suponemos, atraer demasiada atención.
WE HEARD IT'S CUFFING SZN. ⛓️
Bad news for criminal illegal aliens. Great news for America. pic.twitter.com/cuXCdJjxWY
— The White House (@WhiteHouse) December 9, 2025
White House rage baiting artists for free promo is PEAK DARK ..inhumanity +shock and aw tactics ..Evil n Boring https://t.co/PIKoYEdn2y
— SZA (@sza) December 10, 2025