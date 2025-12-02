Sabrina Carpenter, a la Casa Blanca: «no me uséis en vuestra agenda inhumana»

Siguiendo con su política migratoria, la Casa Blanca de Donald Trump ha posteado otro de sus vídeos en los que se jacta de cómo el ICE está realizando detenciones y deportaciones a inmigrantes. En el último compartido este lunes, han utilizando un tema de Sabrina Carpenter, en concreto ‘Juno’.
El vídeo tiene el dudoso gusto de recurrir a una canción que hablaba de «esposas rosas» con un marcado carácter sexual, para hablar de detenciones. Además, se juega con el sentido de posturas sexuales y posturas en las que caen al suelo las personas detenidas.
La cantante ha decidido reaccionar a través de X, escribiendo en esta red social: «este vídeo es perverso y molesto. Nunca volváis a involucrarme a mí o a mi música en beneficio de vuestra agenda inhumana».
En los últimos meses ha sido habitual que el equipo de Trump use música de estrellas del pop que no le han apoyado, sin su consentimiento. Fue el caso, por ejemplo, de ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift.
this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.
— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025