‘POP, una historia de música y televisión’: el nuevo programa musical que recordará programas musicales

Nace un nuevo programa musical en España. ¡Aleluya! Diréis algunos. ¡Por fin un programa donde ver música en directo que no es Late Motiv! No tan rápido: para empezar el programa, ‘POP, una historia de música y televisión’, se emitirá igualmente en #0, el canal de Movistar+ que emite Late Motiv, y además, como sugiere su título, no será un formato nuevo exactamente sino puramente nostálgico, un programa musical en España sobre los programas musicales del pasado en España.

Vertele detalla ‘POP’: por el programa veremos pasar tanto artistas como periodistas, presentadores y realizadores que han trabajado en la televisión musical de nuestro país. Diego Manrique, Fernando Navarrete, Jesús Ordovás, José María Iñigo, Jorge Flo, Tony Aguilar o Virginia Díaz se dejarán ver por el formato, que también ha confirmado la presencia de Raphael, Alaska, Enrique Bunbury, Danza Ivisible, Radio Futura, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, David Bisbal, Love of Lesbian, Vetusta Morla o Amaral.

Todos ellos visitarán el plató de ‘POP’ para recordar programas como ‘La bola de cristal’, ‘Escala en Hi-Fi’, ‘Último Grito’, ‘Galas del sábado’, ‘Popgrama’, ‘Menú Stereo’, ‘Un lugar llamado mundo’, ‘Tocata’ o ‘Cachitos de hierro y cromo’, así como ‘Del 40 al 1’, ‘Musical Express’ o ‘Séptimo de caballería’. No se habrán dejado ‘Música sí’, ¿verdad?

‘POP’ durará cuatro episodios de nada y contará con cuatro maestros de ceremonia fijos, estos son, José María Íñigo, ocupado recientemente, como siempre, con Eurovisión; Ana Torroja, Miguel Ríos y Eva Amaral, profesionales, escribe Vertele, “que conocen de primera mano los dos mundos, el de la televisión y el de la música”.