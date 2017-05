Alejandro Sanz comenta su criticado moreno en su visita a ‘El Hormiguero’

Alejandro Sanz ha acudido a El Hormiguero para promocionar la nueva versión de ‘Y si fuera ella’ con decenas de artistas invitados y carácter benéfico que se estrenará este viernes. Su concierto de 20 años de ‘Más’, el disco más vendido de la historia en España, no necesita ninguna promoción, pues como ha indicado el propio cantante en el programa, las entradas se agotaron en unos 30 o 35 minutos, quedando parada toda la artillería promocional que él y su equipo tenían ideada. “Lo siento mucho por la gente que no pueda estar”, se ha excusado, sin terminar de aclarar por qué no se realiza un 2º concierto, que según él, tenían que haber previsto.

Pablo Motos ha confundido el nombre de este macroconcierto, ‘Más es más’ (como la canción de Fangoria), refiriéndose a él como ‘Más y más’ (como la canción de La Unión o, según él, de Heidi), dando pie a una entrada triunfal de Sanz en el plató: “Me alegra que te aprendas tus guiones”. El momento clave se ha producido cuando ha llegado el momento de comentar el nuevo moreno de Sanz, tan criticado en las redes sociales. “No sé por qué todo el mundo habla de mi moreno. Mi moreno es natural. El tuyo es químico y nadie ha dicho nada”, decía retando a Motos. “No tomo el sol, salgo a navegar y me da el sol”, añadía refiriéndose a su estancia en Miami. No obstante, Ale ha reconocido que se veía muy moreno en comparación a la gente con la que coincidió en el acto pertinente de la Comunidad de Madrid, cuyas caras ha definido “como un lavabo, de blancas”. Zanjaba: “Ahora llevo metido en una nevera toda la semana para venir al programa sin que se metan conmigo”.

Alejandro Sanz ha aguantado el tipo frente a algunos memes de su moreno (siendo el mejor el de ‘Cosas de casa’) y después las bromas de Ernesto Sevilla, que le ha preguntado por las playas nudistas de Miami. “Poco nudismo se hace en Miami”, contestaba Sanz. Sevilla contaba que las playas nudistas no son como imaginas, refiriéndose a esos señores con esos “huevazos, jugando a las palas, porque los huevos no paran de crecer nunca. Pocas canciones se hacen sobre esto”.

Finalmente, se ha realizado una versión de ‘Corazón partío’ tirando de tablets, con la participación de Edurne, Niña Pastori, Pablo López, Antonio Carmona, Andy y Lucas, India Martínez, Chenoa, Camela, Melendi, Café Quijano y David Otero.