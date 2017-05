Aldous Harding / Party

Una amiga dice que Aldous Harding no es para todos los días, que su emoción bruta es peligrosa porque puede pillarte en un mal momento emocional, encontrar tu grieta y echar raíces. Pero Harding no es Antony and the Johnsons y su nuevo disco no se llama ‘Party’ por casualidad. Es verdad que el álbum debut de Harding era triste y oscuro, para muchos incluso gótico -la cantante sufrió un colapso nervioso durante su creación- pero también que su single principal se llamaba ‘Stop Your Tears’. Y ‘Party’ no es un disco (del todo) triste aunque lo parezca.

La historia de Harding es romántica: la cantante solía ganarse el pan cantando en las calles de su Nueva Zelanda natal, aunque evita hablar de ese periodo de su vida en las entrevistas (ha llegado a asegurar que cantar en la calle es “terrorífico”). Su primer disco homónimo salió en 2014 y, tres años después, ha tenido que llegar Lorde, neozelandeasa número uno, para registrar a Harding en los radares musicales de medio mundo. Ella dice que Harding es la “cantante más interesante que hay actualmente” y basta escuchar cualquier canción suya para averiguar la razón, que no es otra que su voz.

Harding posee una dicción cristalina, pero además, canta cada letra y cada palabra con un mimo asombrosos. No canta letras, las bendice, como sucede en la preciosa ‘I’m So Sorry’ (ese “grateful”, esas sílabas alargadas). Luego su voz posee una curiosa variedad de registros. En ‘Aldous Harding’ esto estaba claro porque el disco era básicamente acústico, pero ‘Party’ es mucho mejor porque, además de contener canciones más carismáticas, por momentos tan dramáticas como ‘Horizon’, presenta mayor variedad de instrumentos, estupendamente tratados por John Parish en producción, que aporta su particular visión a los contoneos jazz que abren el álbum en ‘Blend’, o en la ensoñadora ‘Living the Classics’, que contiene marimbas electrónicas y unas guitarras claras como un cielo azul.

Ninguna de estas canciones suena especialmente triste y mucho menos lo hace la canción que titula el disco. La melodía de ‘Party’ es espectacular, pero destaca el modo en que Harding la interpreta, con un registro semi infantil que coincide con la naturaleza de alguna de sus frases (“me escuchó cantar como una cría, parecía que tenía 12 años, con su pulgar metido en mi boca, nunca he sido tan feliz”). ‘What If Birds Aren’t Singing They’re Screaming’ presenta un fondo siniestro ya desde su mismo título, pero su letra lo contrarresta con un elemento absurdo: “fumada, me pareció ver un ángel, pero solo era un fantasma”. Ah, bueno.

Harding no considera que hace folk y ‘Party’, efectivamente, no es un disco de folk al uso, por no decir que no es folk en absoluto: evidentemente estas canciones se apropian de estilos pasados como el jazz, el cabaret o el pop de cámara -4AD lo describe como una fusión de Kate Bush y Scott Walker-, pero la visión de Harding tiene una personalidad única. ‘Imagining My Man’, la canción que ha conquistado a Lorde, suena tan poco familiar como nada que hayas escuchado antes. Será el tono abatido de Harding en los versos o la extraña alegría que evoca su estribillo, pero es una canción seductora como pocas.

Aunque no todas las canciones de ‘Party’ arrebatan igual que otras -es el caso de la soporífera ‘The World is Looking for You’ o de ‘Swell Does the Skull’, en la que canta Perfume Genius y que hace honor a su letra “pertenecemos al lado de la hoguera” porque es una canción de hoguera, pero de las de irse a dormir-, el segundo álbum de Harding es una confirmación clara de que estamos ante un talento raro, con estrella, pero además ante una artista completamente libre que ha encontrado su voz y ha logrado expresarla con canciones de una personalidad imposible de ignorar. No es que todo lo que diga a Lorde tenga a ir a misa, pero por esto se merece un altar.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Imagining My Man’, ‘Party’, ‘Living the Classics’, ‘I’m So Sorry’

Te gustará si te gusta: Karen Dalton, Scott Walker, Connie Converse

Escúchalo: Spotify