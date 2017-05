Cycle pervierten el cuento de Los Tres Cerditos

Tras publicar en 2015 el álbum ‘Dance All Over’, el ya veterano combo madrileño de electrorock Cycle presentaba una nueva canción en el clásico recopilatorio anual ‘Stereoparty 2017’ de su sello de siempre, Subterfuge. Se llamaba ‘Three Little Piggies’ y, lo que en principio parecía una curiosidad inédita, resulta que es el primer single de un nuevo álbum en el que están trabajando y que verá la luz después del verano.

La canción se lanza como single oficial mañana, viernes 19 de mayo, con una mezcla distinta a la que conocíamos. Pero hoy mismo en JENESAISPOP podréis escucharla, gracias al estreno exclusivo de su vídeo oficial. Un vídeo, dirigido por Daniel Gonzalez y Fran Agulló que pervierte la famosa fábula infantil de Los Tres Cerditos y lo convierte en una venganza sanguinaria contra un empresario corrupto a manos de La China Patino y Luke Donovan.

En tanto ultiman ese nuevo álbum, Cycle realizarán una gira veraniega precisamente llamada ‘Three Little Piggies’ y que les llevará al Ballantines True Music Fest de Madrid ( Sala El Sol) el 9 de Junio, el martes 13 de Junio en Ibiza (Santos Ibiza), el 1 de Julio estarán en el Festival Fardelej de Arnedo (La Rioja), 14 de Julio en la Sala Bataplan de Donosti y el sábado 26 de Agosto en el festival Indio Rock de Villanueva ( Málaga).