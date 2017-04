Yelle, The Vaccines, Kakkmaddafakka, El Columpio Asesino, Jain, Todd Terje… en Madrid

Madrid presenta nuevo festival, Ballantine’s True Music Festival, que se celebrará los días 9 y 10 de junio en 17 salas del centro de Madrid. Algunos de los artistas confirmados con Yelle, Carlos Sadness, Digitalism DJ Set, Is Tropical, Jain, Kakkmaddafakka, Oh Wonder, The Vaccines, The Magician, Hot Chip DJ Set, Todd Terje, Belako, La Femme, We Are Scientists, La Habitación Roja, Manel, Miss Caffeina, Palace o Sunset Sones, si bien el festival apuesta firmemente por las bandas emergentes y nombres como Anteros, Sam Fender, Honne, Dan Croll, Youngr o The Hunna pasarán por el festival.

Artistas confirmados

AARON RUX · ABU SOU & IVY BARKAKATI · ALEX VARGAS · ALIZZZ · ALONDRA BENTLEY · ANTEROS · ANTÍLOPEZ · APARTAMENTOS ACAPULCO · ARCE · AWWZ · BAMBIKINA · BEAR’S DEN (ACCOUSTIC) · BELAKO · BFLECHA · BLACK HONEY · BLACKGATE · CANNIBALS · CÁPSULA · CARLOS SADNESS · CHARLIE CUNNINGHAM · CORA NOVOA · CRÓ! · CRUDO PIMENTO · CYCLE · DAGNY · DAMIAN SCHWARTZ · DAN CROLL · DAN OWEN · DANIEL BAUGHMAN · DELAFÉ DJ SET · DELOREAN DJ SET · DIGITALISM DJ SET · DINERO · DJ AMABLE · DJ TUTU · EASYER · ED IS DEAD BAND · EL COLUMPIO ASESINO · EL GUINCHO DJ SET · ELS AMICS DE LES ARTS · EME DJ · FAT WHITE FAMILY · FICKLE FRIENDS · FORASTERO · FULL · GARDEN CITY MOVEMENT · GEORGIA · GRISES · HONNE · HOT CHIP DJ SET · INDEPENDANCE DJS · IS TROPICAL · IT’S NOT NOT · JACKWASFASTER · JAIN · JAVI REDONDO · JOANA SERRAT · JOAN MIQUEL OLIVER · JOE LA REINA · KAKKMADDAFAKKA · KIASMOS DJ SET · KOSTROK · LA FEMME · LA HABITACIÓN ROJA · LADOYRE B2B GEORGEUS · LEY DJ · LOIS · LOS VINAGRES · LOS WILDS · MAGA · MANEL · MANUELA · MATIAS AGUAYO · MENEO · METHYL ETHEL · MISS CAFFEINA · MOLINA MOLINA · MORDISCO · MORGAN HAMMER · MR MENDEL · MUCHO · NAJWA · NEUMAN · NORA NORMAN · OH WONDER · PALACE · PANTONES · PAU ROCA & GON · PEDRO VIAN · PIANET · PLAYBACK MARACAS · POLOCK · ROCK NIGHTS · ROMEO · RURAL ZOMBIES · SAILOR & I · SAM FENDER · SANTERO Y LOS MUCHACHOS · SECOND · SEÑORES · SETHLER · SEWARD · SIMÓN GARCÍA · SNAKEHIPS · SOLEDAD VÉLEZ · STANTON WARRIORS · SUNDARA KARMA · SUNSET SONS · TAILOR FOR PENGUINS · THE CRAB APPLES · THE HUNNA · THE MAGICIAN · THE PARROTS · THE PRUSSIANS · THE ROYAL CONCEPT · THE VACCINES · THE ZOMBIE KIDS · TIGER & WOODS · TODD TERJE · TOPANGA · TOTEKING · VIKTOR FLORES · WAS · WE ARE SCIENTISTS · WILLY NAVES · YALL DJ SET · YELLE · YLIA · YOUNGR