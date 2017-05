La gira europea de Banks pasará por Barcelona y Madrid

Banks ha anunciado gira europea en presentación de ‘The Altar’ y esta pasará por España. La cantante estará el 15 de noviembre en la sala Apolo de Barcelona y el 16 de noviembre en La Riviera de Madrid. Las entradas salen a la venta este viernes 26 de mayo.

Recientemente Banks ha estrenado nuevo tema, ‘Crowded Places’, compuesto para la banda sonora de ‘Girls’, que se ha despedido este año. ‘Crowded Places’ es una co-producción junto a Jack Antonoff y Tim Anderson que nos habla, en palabras de Banks, sobre “enamorarse” y sobre “ansiedad social”.

‘The Altar’ se publicaba el pasado 30 de septiembre y generaba singles tan claros como ‘Gemini Feed’ o ‘Fuck with Myself’, además de canciones destacadas como ‘Trainwreck’, ‘Judas’ o ‘This Is Not About Us’. El álbum lograba un top 20 en Estados Unidos y sucedía a ‘Goddess’.

Banks es uno de los iconos más reconocibles del nuevo pop alternativo americano gracias a canciones como ‘Waiting Game’ o la mencionada ‘Gemini Feed’: su estilo sombrío con conexiones al R&B experimental de James Blake, SOHN o FKA twigs ha cautivado a miles de fans en todo el mundo.