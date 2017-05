Ariana Grande se encuentra bien, según un responsable de Universal

Según reportan varios medios, esta noche, al finalizar un concierto de la artista norteamericana Ariana Grande en el recinto del Manchester Arena de esa ciudad británica, se han oído “explosiones” que, según un tuit de la Policía de Manchester, ha causado heridos y fallecidos, además de la evacuación del recinto.

La información de la que se dispone es aún confusa y las fuentes contrastadas son diversos tuits de la Policía de la ciudad de Manchester, que confirman que se trata de un “incidente grave” y piden que la gente no acuda allí y se mantenga alejada. Por otra parte, también circulan tuits de gente que vive en la zona y confirma haber oído “detonaciones”, y de gente que afirma haber estado en el concierto y oír un disparo al encenderse las luces.

También circulan imágenes del público atendido por los servicios sanitarios en el exterior, además de un vídeo del interior del recinto en el que se ve al público evacuar en medio de un considerable pánico. Según Variety, un representante de Universal ha confirmado que Ariana Grande se encuentra “bien”.

Just got out of Manchester arena after seeing Ariana perform. There was a loud bang when the lights came on & everyone ran out screaming 😩

— Riona🌐 (@SmileFor__Niall) May 22, 2017