Sorpasso: ‘It Ain’t Me’ ya es el mayor hit de Selena Gomez en Spotify

Estrenamos nueva sección para hablar de éxitos estratosféricos y algo inesperados. No esperábamos single de Selena Gomez tan pronto ni tampoco de Kygo, pero la cuestionable ‘It Ain’t Me’ ha calado y es ya la canción de Selena Gomez más escuchada de la historia en Spotify con 370 millones de reproducciones. Supera así, estos días, los 369 millones de ‘Good for You’ cuando aún se mantiene como su canción más escuchada ahora mismo, por lo que la distancia en breve se irá ampliando. ¿Llegará también en unos meses a ser la canción más popular de Kygo, de momento ‘Firestone’, con 511 millones de reproducciones?

‘It Ain’t Me’ no ha sido un número 1 en ningún mercado clave, pero sí ha funcionado a nivel sleeper, ascendiendo hasta el puesto 7 en Reino Unido y el puesto 10 en Estados Unidos, y manteniéndose en buenos lugares semanas y semanas. En el caso de Reino Unido, es su mejor marca histórica. Eso sí, hay que hacer unas cuantas matizaciones: hay una canción de Selena con más streamings en Spotify, pero es ‘We Don’t Talk Anymore’, y se considera mucho más estrictamente un featuring, para Charlie Puth (514 millones a día de hoy). Y por otro lado es cierto que el vídeo con tragedia y sin Selena para ‘It Ain’t Me’ no ha gustado nada en Youtube, alcanzando solo 35 millones de reproducciones en esta otra plataforma, muy lejos de otros vídeos suyos, como el del mismo audio de esta misma composición (273 millones), el de la mencionada canción con Puth (1.064 millones) o el viejo ‘Come & Get It’ (530 millones).

Es por tanto discutible que ‘It Ain’t Me’ sea el mayor hit de Selena Gomez, pero ojo: aún le queda cuerda para rato, pues aún ronda el top 10 de Spotify a nivel global (ahora mismo número 11) y sí es indiscutible que ha vuelto a poner en el mapa a Kygo cuando le dábamos por muerto y que ella está construyendo una ristra de singles populares y/o relevantes en lo artístico. Pese a que ‘Revival’ pareció un flop en principio, ha dejado hits de la era streaming como ‘Kill Em With Kindness’, ‘Hands to Myself’, ’Same Old Love’ y ‘Good for You’ (todos en torno a 300 millones de reproducciones); y ahora ‘Bad Liar’ se está llevando muy buenas críticas.

