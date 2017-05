Ronnie Wood de Rolling Stones, operado con éxito de un pulmón

Ronnie Wood, uno de los dos carismáticos guitarristas de Rolling Stones, se recupera de una lesión en un pulmón que le ha sido retirada, ha confirmado un portavoz de la banda. El artista, que cumple 70 años el 1 de junio, se ha sometido a la operación después de que la lesión le fuera encontrada en una revisión médica rutinaria. Se espera que se recupere por completo enseguida, y a tiempo para la gira de los Rolling que comienza el próximo mes de septiembre.

Esto ha dicho Wood: “Estoy muy agradecido con la pantalla moderna que ha sido capaz de encontrar esto tan pronto, y me gustaría dar las gracias a los médicos que me han tratado”. Como recuerda NME, Wood tuvo a sus 5º y 6º hijos el año pasado, cuando su esposa Sally Humphreys dio a luz a dos niñas. En Reino Unido, por cierto, es noticia también el hecho de que la gira de Rolling Stones no pase por este país, pues ellos mismos son británicos. La razón oficial es la “falta de recintos disponibles, sin otros compromisos deportivos”, y el grupo espera poder compensarlo en 2018. El tour de los Rolling llega a Barcelona el 27 de septiembre, y aún quedan entradas a la venta, aunque pocas.