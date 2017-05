Rosa López “al fin piensa” en ella misma… y un poquito también en Adele y Emeli Sandé

Rosa estrena hoy su esperado single de regreso, teloneado por una entrevista con Bertín Osborne y acompañado de su propio programa de televisión, para el que ya se conoce un teaser (abajo del todo). El single se llama ‘Al fin pienso en mí’, presenta un futuro disco llamado ‘Kairós’ y es el esperable tema de autoafirmación que pretende volver a poner a Rosa López en el panorama pop, con frases tan “ella misma” como “grito sin voz”.

Así presenta el tema su sello: “‘Al fin pienso en mí’ es el tema con el que Rosa López encara una nueva etapa en su carrera discográfica. Una pieza a la que ella misma pone letra y que está cargada de buenas razones con las que alcanzar el mayor de los retos personales, el de reinventarse a sí misma. ‘Al fin pienso en mí’ es una declaración personal de superación de los miedos, dioses caídos y heridas curadas. Rosa quiere ir cómoda por la vida sin ataduras ni etiquetas y esta canción es fiel reflejo del momento que está disfrutando. ‘Al fin pienso en mí’ es la puerta de entrada a su nuevo álbum, ‘Kairós’, que será publicado próximamente”.

Nada más arrancar, el ritmo nos hace pensar en ‘Rolling in the Deep’ de Adele, si bien el piano, la electrónica y las posibilidades bailables nos llevan más bien al lado más animado de la que se pensaba que sería su sucesora, Emeli Sandé. El estilo le pega a López y la deriva artística es mejor que la de ‘Europe Is Living a Celebration’… ¿pero de verdad todavía seguimos jugando al karaoke, tantísimo tiempo después de OT?

En cualquier caso, para demostrar cuán querida es, ‘Al fin pienso en mí’ es número 1 en iTunes España, casi doblando a Maluma en el puesto 2. Hardcore fans, no olvidéis reproducir a saco la pista en Spotify: cuenta mucho más.

Os dejamos con el teaser de ‘Soy Rosa’, que se podrá ver en TenTV.