Así sonará ‘Wall of Glass’, lo nuevo de Liam Gallagher

Tenemos a Liam Gallagher confirmado en el FIB, presentando su primer trabajo en solitario, dentro de menos de 2 meses, y en septiembre estará en Dcode, ¿pero cuándo piensa presentar su música? A partir de este 30 de mayo da sus primeros conciertos en Reino Unido (empieza en Manchester), por lo que suponemos que quizá pronto podamos disfrutar ya de su single al menos. De momento ofrece un avance de lo que parece el sencillo en Facebook. Se llama ‘Wall of Glass’ y sigue la senda rock’n roll habitual. El álbum recibirá el título de ‘As You Were’ y sale en octubre.

Por otro lado, el artista está haciendo ya promoción y en una entrevista con NME ha desvelado qué canciones de Oasis va a interpretar en vivo. Dice que cada una que cante será “porque le guste cantarla” y entre las seleccionadas dice que seguro estarán ‘Rock’N’Roll Star’ y ‘D’You Know What I Mean?’, y que también está ensayando ‘Slide Away’ (una de las obras maestras perdidas de Oasis). Entre las descartadas, ‘Don’t Go Away’ y ‘Don’t Look Back In Anger’. Aunque ahora esta sea un himno diferente para Manchester, suponemos que siempre será de Noel. La entrevista completa con Liam, en la que habla de su desconocimiento del grime y de Harry Styles, la podéis encontrar aquí.

Por su parte, Noel es noticia por decir que ‘Wonderwall’, que por cierto no está en la lista de seguras de Liam, no le parece especialmente buena canción. Asegura que ‘Cigarettes & Alcohol’ es mejor.