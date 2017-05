Ariana Grande publica comunicado tras el atentado y anuncia concierto benéfico en Manchester

Ariana Grande ha anunciado que volverá a Manchester para ofrecer un concierto benéfico y recaudar fondos para las familias de las víctimas del reciente atentado terrorista acontecido en la ciudad, un nuevo ataque de Estado Islámico que este lunes mataba a 22 personas y hería a otras 59 a la salida del último concierto de Grande.

La cantante ha compartido esta información en un extenso comunicado en el que se dirige a sus fans y llama a la unidad y que tiene un mensaje claro: “no dejaremos que ellos ganen”. La cantante agradece a sus colegas de profesión el apoyo recibido en los últimos días y promete detalles de este concierto en cuanto “se confirme”.

La cantante ha cancelado varias fechas de su gira europea y volverá a actuar el 7 de junio en París. El 13 de junio su gira ‘Dangerous Woman’ llega a Barcelona. Después le esperan fechas en Sudamérica, Asia y Oceanía.

“No hay nada que ni yo ni nadie pueda hacer para apaciguar el dolor que estáis sintiendo o para mejorar la situación. Sin embargo extiendo mi mano y mi corazón y, si necesitaseis mi ayuda, todo lo que pueda ofreceros está a vuestro alcance. Lo único que podemos hacer ahora es decidir cómo dejamos que esto nos afecte y cómo vamos a vivir nuestras vidas a partir de ahora.

He estado pensando en mis fans, y en todos vosotros, sin parar toda esta semana. No os hacéis una idea de lo mucho que me ha inspirado y llenado de orgullo la manera en que habéis manejado esta situación.

La compasión, la bondad, la fuerza y la unidad que habéis demostrado los unos con los otros esta última semana es exactamente lo contrario a las odiosas intenciones que se necesitan para llevar a cabo algo tan malvado como lo que sucedió el lunes. Vosotros sois lo contrario.

Siento el dolor y el miedo que estáis sintiendo y el trauma que vosotros, también, debéis estar viviendo. Jamás llegaremos a entender por qué suceden acontecimientos como este porque no está en nuestra naturaleza, y este es el motivo por el que no deberíamos recular.

No abandonaremos ni actuaremos presos del miedo. No dejaremos que nos dividan. No dejaremos que ellos ganen.

No quiero que pase el año sin poder ver, abrazar y animar a mis fans de la misma manera que ellos me animan a mí. Nuestra respuesta a esta violencia ha de ser que nos unamos y nos ayudemos entre nosotros más que nunca y que cantemos más fuerte y vivamos con más ganas de hacer el bien y de dar a los demás que antes.

Desde el primer día que empezamos la gira ‘Dangerous Woman’ juntos dije que este espectáculo, más que otra cosa, debía ser un lugar seguro para mis fans, un lugar en el que evadirse, celebrar, curarse y en el que mis fans se sintieran seguros y pudieran ser ellos mismos. Un lugar donde pudieran conocer en persona a los amigos que habían hecho en internet. Un lugar donde expresarse libremente. Esto no cambiará.

Cuando ves el público de mis conciertos ves a un público hermoso, diverso, puro y feliz. Miles de personas que son diferentes y que están ahí por una razón, que es la música. La música es algo que todo el mundo puede compartir. La música ha de curarnos y de unirnos, ha de hacernos feliz. Esto es lo que seguirá haciendo.

Seguiremos honrando a los que perdimos, a sus seres queridos, a mis fans y a todas aquellas personas afectadas por esta tragedia. Todos ellos estarán en mis pensamientos y en mi corazón cada día y en ellos voy a pensar en relación a todo lo que haga por el resto de mis días”.