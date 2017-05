6 preguntas no tan descabelladas que Pablo Motos podría hacer a Shakira en El Hormiguero

Tres días después de que Shakira haya publicado su álbum de regreso, ‘El Dorado‘, la colombiana ofrecerá la única entrevista promocional a un medio español. Será esta noche en El Hormiguero, el programa líder del access-prime time que emite Antena 3, pese a que algunos rumores aseguraban que existía una mala relación entre la cantante y compositora y Pablo Motos, el conductor de este programa, a causa de una pregunta durante una entrevista ofrecida hace 8 años al mismo programa y que no gustó a la autora de ‘Loba’. Parece que no hay nada de eso.

Dada su presencia en el programa, sí habría una serie de cuestiones sobre esta etapa de la artista que nos gustaría saber. Cuestiones relacionadas con la creación del disco y algunas decisiones estéticas que, teniendo en cuenta el perfil de preguntas que suele realizar Motos a sus invitados músicos y el target tipo del programa, tampoco sería tan extraño que le hiciera (¿o en realidad sí?). Así que no nos resistimos a lanzarlas al viento, a sabiendas de que no tendrán respuesta esta noche (máxime porque el programa se grabó el día 23 de mayo):

¿Por qué ha hecho tantas y tan variopintas colaboraciones en este álbum?

El urban-reggaeton con Maluma y Nicky Jam, el vallenato con Carlos Vives, la bachata con Prince Royce, el dembow africanista con Black M, el future pop con Cashmere Cat… Realmente nos gustaría saber por qué ha decidido incluir tantas colaboraciones externas y con artistas tan distintos. Y, además, todas ellas son hombres. ¿No le preocupaba que como álbum resulte totalmente inconexo?

¿Tuvo claro desde el principio que ‘La bicicleta‘ o ‘Chantaje‘ estarían dentro de su nuevo disco?

La sensación, desde fuera, es que el inusitado éxito de estas canciones ha sido más incidental que otra cosa y que eso ha ido dando forma a un disco tan diverso como ‘El Dorado’. ¿O en realidad todo formaba parte de un plan muy complejo que, después de todo, ha funcionado?

¿Qué les diría a esos antiguos fans que ya no se identifican con estos temas urban y reclaman una vuelta al pop rock de sus inicios?

Buena parte de las críticas a los últimos singles de Shakira vienen de fans que se cuestionan dónde quedó el émulo de Alanis latina de ‘Ciega, sordomuda’ o ‘Inevitable’. A eso les respondemos nosotros: quizá deberían enfrentarse a ‘El Dorado‘ y probar con temas como ‘Amarillo’ o ‘Coconut Tree’. Igual se sorprenden.

¿No temía ser acusada de machismo por trabajar con artistas como Maluma o Nicky Jam?

Artistas como Maluma y Nicky Jam suelen ser ejemplo del machismo en un sector del reggaeton por sus letras. De hecho, aunque ‘Chantaje’ ofrece una visión de una mujer fuerte, que hace sufrir al hombre por sus celos, no deja de dar esa perspectiva de relación posesiva tan dañina. Saber su postura ante esto estaría muy bien, pero es una pregunta quizá demasiado incómoda para unos guiones como los de este programa de entretenimiento, generalmente plácidos para los invitados.

¿Es consciente de que algunas de sus versos y rimas son rebuscadísimos y que pueden ser objeto de estudio?

Uno de los artículos más populares de la historia de nuestra web es el que recopilaba 100 frases imposibles extraídas de las canciones de Shakira. Nos gustaría saber si es realmente consciente de lo raruno de algunos fragmentos de su poesía. Sin ir más lejos, en su nuevo disco podemos paladear frases como “Amarillo, me tienes en los bolsillos / Morado, ya me olvidé del pasado / En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte / Cuando no estás a mi lado”. Shakira pura.

¿Podría asegurarnos que la portada de ‘Me enamoré‘ no es un accidente?