Memorable título para el nuevo disco de 2 Chainz: “a las chicas guapas les gusta el trap”

2 Chainz publica nuevo disco el 16 de junio y su título es de esos que se recuerdan: ‘Pretty Girls Like Trap Music’. A las chicas guapas les gusta el trap. La portada presenta la palabra “TRAP” en grande y el “like” sustituido por un icono de Facebook. El rapero desde luego sabe vender su producto. Y lo sabe vender también porque el primer adelanto es un buen tema de, sí, trap con Travis Scott titulado ‘4AM’.

‘Pretty Girls Like Trap Music’ contiene además colaboraciones de Nicki Minaj, que últimamente no para de colaborar con gente como Katy Perry, DNCE, Jason Derulo o Lil Wayne; Migos, de los que puede decirse lo mismo (acaban de rapear en un single de la misma Katy Perry y además son artistas invitados en ‘Slide’, el nuevo éxito de Calvin Harris con Frank Ocean); Pharrell Williams y Monica. Sí, la amiga de Brandy.

2 Chainz es uno de los raperos más populares actualmente en Estados Unidos: su primer disco fue número uno en el país y estuvo nominado a un Grammy y a él le has oído últimamente por ejemplo en ‘Sacrifices’ de Drake o en ‘No Problem’ de Chance the Rapper. Además sus últimos discos han logrado posiciones de honor en la lista de éxitos americana (‘ColleGrove’ fue top 4; ‘B.O.A.T.S. II: Me Time’ top 3).

‘Pretty Girls Like Trap Music’:

02 Riverdale Rd

03 Good Drank [ft. Gucci Mane & Quavo]

04 4 AM [ft. Travis Scott]

05 Door Swangin

06 Realize [ft. Nicki Minaj]

07 Poor Fool [ft. Swae Lee]

08 Big Amount [ft. Drake]

09 It’s a Vibe [ft. Ty Dolla $ign, Trey Songz, and Jhené Aiko]

10 Rolls Royce Bitch

11 Sleep When U Die

12 Trap Check

13 Blue Cheese [ft. Migos]

14 OG Kush Diet

15 Bailan [ft. Pharrell]

16. Burglar Bars [ft. Monica]