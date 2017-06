Carlos Marco de Auryn, nuevo número 1 en ventas; entran Erasure, Natalia, Mikel Erentxun…

El regreso del reinado de Sabina ha de esperar una semana más. Si la semana pasada Harry Styles, ex One Direction, era quien desplazaba ‘Lo niego todo’ de la primera posición con su disco homónimo, ahora es Carlos Marco, ex Auryn, quien tiene el disco más vendido del país.

1(E) Carlos Marco / Chalk Dreams

‘Chalk Dream’s es el primer disco en solitario de este miembro de Auryn, que incluye varios temas compuestos por él mismo, así como un ‘Even Angels’ en el que se ha hecho acompañar por Blas Cantó, que también ha lanzado single solo, ‘In Your Bed’. El disco de Carlos Marco se dice influido por gente como Diplo, Mika, Maroon 5 o Justin Bieber, entre otros, y viene presentado por el single ‘Sugar’. Portadón, por cierto.



4(21) Antonio Orozco / Destino

La subida más fuerte de la semana es la de Antonio Orozco, que reedita ‘Destino’ con temas extra, entre ellos un ‘Podría ser’ en el que se acompaña de Bebe.



5(E) Mikel Erentxun / El hombre sin sombra

La segunda entrada más alta de la semana es la del ex Duncan Dhu Mikel Erentxun. En el single ‘Cicatrices’ aparece Maika Makovski. Pocas veces hemos visto a Erentxun tan alto en la lista de ventas, pues sus discos en solitario han rondado más bien el top 10 (’24 golpes’, ‘Corazones’), el top 20 (‘Te dejas ver’) o incluso el top 40 (‘El abrazo del erizo’), si bien lo bonito de su debut solo ‘Naufragios’ es que, aunque no pasara del número 12, fue un sleeper (aparte de haberse editado en el 92, muy buena época para la industria, vendiendo mucho más de lo que pueda vender ahora con un top 5).



7(E) Linkin Park / One More Light

Linkin Park llegan al puesto 7 en nuestro país con ‘One More Light’ y además son número 1 en Estados Unidos, donde han alcanzado la cima 5 de las 7 veces que han editado disco de estudio. En Reino Unido han quedado en el puesto 4. El single ‘Heavy’ está cantado a medias por Kiiara.



16(E) Natalia / Un poco de mí

El “grandes éxitos” de Natalia de Operación Triunfo supone su primer disco en 10 años. Incluye varias canciones inéditas, incluido el tema titular. Su tema más popular a la postre ha sido ‘Nunca digas no’, que suma 1 millón de reproducciones en Spotify.



17(RE) Raphael / Infinitos bailes

50(RE) David Otero / David Otero

62(RE) Rocío Márquez / Firmamento

Hay varias reentradas esta semana y entre ellas destacamos tres: la fulgurante del disco indie de Raphael, ‘Infinitos bailes‘; la de David Otero con su álbum homónimo; y la de Rocío Márquez con el recomendable ‘Firmamento’.



22(E) Rocío Aguilar / Tú y yo

La ganadora de La Voz Kids edita disco en el sello de Gemeliers, ¿hace falta decir algo más? Su entrada es, no obstante, solo medio buena.



43(67) Ariana Grande / Dangerous Woman

Ariana Grande recupera posiciones en la semana de los atentados de Manchester con un ‘Dangerous Woman‘ que fue número 1 en España en su momento y que aún aguantaba en el top 100.

En Estados Unidos el patrón es el mismo y el álbum sube del 90 al 68. En Reino Unido, país de los atentados, el disco pasa del 62 al 30, aunque con lo que se está volcando la gente es con un sencillo anterior, ‘One Last Time’.



63(68) Lori Meyers / En la espiral

66(86) L.A. / King of Beasts

Los discos de Lori Meyers y L.A. recuperan posiciones en el top 100 en lo que podríamos llamar “efecto Tomavistas”, pues ambos actuaron para miles de personas en el festival madrileño. Eso sí, no hay reentrada de Goldfrapp, grandes cabezas de cartel del viernes, en el top 100. Lori Meyers tienen además nuevo single, ‘Zona de confort’.



72(E) Iron Maiden / Box: No Prayer for Dying (1990) Fear of the Dark (1992)

75(E) Iron Maiden / X Factor (Blayze Bayley) (1995)

93(E) Iron Maiden / Virtual XI (Blayze Bayley) (1998)

Los álbumes de los 90 de Iron Maiden, publicados después de sus mayores éxitos comerciales de los 80, vuelven a la lista de ventas gracias a su reedición en caja y en vinilo. ‘No Prayer for the Dying’ llegó a ser número 15 en España y ‘Virtual XI’, número 10, en sus años de edición original.



99(E) Erasure / World Be Gone

El nuevo disco de Erasure, el 17º de su carrera, llega al puesto 99 en España. Su principal bastión sigue siendo Reino Unido, donde por poco igualan el puesto alcanzado por el último disco de Depeche Mode. ‘World Be Gone’ ha sido número 6 en las islas, además de número 28 en Alemania. En Estados Unidos al menos llegan al top 200 (puesto 137) y no siempre han podido decir lo mismo… algunos de sus discos ni entraron.