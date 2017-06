Blas Cantó de Auryn, jugando a salir del armario

Blas Cantó de Auryn, que este año ha estrenado su single en solitario ‘In Your Bed‘, acudió ayer a ‘Sálvame’ para presentarlo. El estribillo de la canción dice algo así como “eres como un hermano, pero quiero a tu amante, ¿por qué está mi chica en tu cama?”. Lydia Lozano le hacía unas preguntas, entre ellas si “esta canción es de una ex…”. Blas contestaba: “un ex”. Lozano insistía, sin darse cuenta, en si echaba de menos a “esa ex”. Blas repetía: “De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío, ni de ninguna ex mía”, y sus palabras no pasaban desapercibidas ni para Vertele ni para algunos tuiteros. Uno de ellos recordaba que la bisexualidad existe y otro que solo corresponde a Cantó decir lo que es.

Cantó no se ha pronunciado al respecto, pero sí hablaba con la revista Shangay hace un par de meses, y en esa entrevista con la publicación gay más conocida del país, al menos hablaba en términos heterosexuales: “De pequeño me decían que por cantar era maricón, aunque tampoco lo sufrí mucho. O cosas como “Si formas parte de una boy band, eres gay”. He crecido en un ambiente muy guay, me crié solo con mi madre, y me transmitió unos valores muy buenos. Me decía: “Cuando te eches novia o novio…”. Y por eso nunca le pongo etiquetas a la gente. Ni digo si me gustan las chicas o los chicos, porque no me parece importante hablar de eso”. Hablando de sus fans gays, decía: “Hay muchas anécdotas. En ocasiones flirteaban conmigo y pasaba mucha vergüenza, porque no les podía corresponder. Era incómodo, porque nunca quería hacerle un desplante a ningún chaval”.

¿A quién recuerda esta ambigüedad? A la expuesta por otros artistas como David Bowie o Robbie Williams. Sobre el primero, se habla en un libro de Simon Reynolds llamado ‘Como un golpe de rayo‘ como publicábamos esta semana; mientras que el segundo incluía frases como “am I straight or gay?” en sus primeras canciones y a día de hoy, continúa jugando con la ambigüedad pese a estar casado con una mujer.

‘In Your Bed’ no se ha asentado en el top 100 oficial español pero su streaming es bastante alto: cuenta ya con aproximadamente 1,5 millones de reproducciones tanto por un lado en Youtube como por otro en Spotify.