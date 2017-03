Blas Cantó de Auryn, más cerca de ser el Robbie Williams español

Hace unos meses la boyband Auryn anunciaba su separación temporal. Blas Cantó, al tiempo que ganaba ‘Tu cara me suena’, lanzaba un single luminoso y ultra popero, en la estela de Bruno Mars y Maroon 5, y tiene toda la pinta de triunfar. ‘In Your Bed’ no es la entrada más fuerte de la semana en España pero sí es la más sorprendente. En tan solo una semana ya es puesto 57, que es más de lo que pueden decir los últimos singles del disco de Auryn: ‘Electric’ se quedó en el puesto 100 de las listas de streaming y ‘Who’s Gonna Love You’ llegó solo al puesto 92 en las mismas pese al apoyo de las radios… y de Anastacia.

Es pronto para decirlo, pero Blas Cantó podría ser el Robbie Williams de nuestro país: esa estrella capaz de igualar o incluso superar, la fama de sus miembros unidos. Veremos lo que sucede en los próximos meses con esta canción y cuáles son sus nuevos pasos musicales, pero de momento y tan solo en una semana ‘In Your Bed’ es la 44ª canción más radiada del país.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Continúa en el número 1 el tema de Luis Fonsi con Daddy Yankee y así será la semana que viene: ahora mismo supera en 63.000 streamings diarios a ‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias.



12(28) Danny Ocean / Me rehúso

13(17) The Chainsmokers, Coldplay / Something Just Like This

La subida más fuerte de la semana es para el reggaetón con un punto electro de ‘Me rehúso’ de Danny Ocean, aunque destacamos también el máximo de Chainsmokers con Coldplay, que se acerca al top 10. Además, este último es la entrada más fuerte entre lo más radiado del país.



52(E) Pitbull, J Balvin, Camila Cabello / Hey Ma (Spanish Version)

La entrada más fuerte de la semana es esta canción de Pitbull con J Balvin por la que se pasa Camila Cabello. En poco más de 10 días suma 30 millones de reproducciones en Youtube.



57(E) Blas Cantó / In Your Bed

Desconocemos si esta será la cima de ‘In Your Bed’: la canción no aparece en el top 50 de Spotify y se ha desinflado en iTunes, pero la buena noticia es que está en la lista de Los 40 Principales. ¿Qué recorrido espera al ex miembro de Auryn?