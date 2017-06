Radiohead deslumbran con un descarte de ‘OK Computer’, ‘I Promise’

Este mes se cumplen 20 años de ‘OK Computer’ de Radiohead, como seguramente hayas leído por doquier, pues estamos ante uno de los grandes clásicos de la historia. El grupo va a reeditar el disco con el nombre de ‘OKNOTOK’ y con tres temas antes nunca editados, entre los que está ‘I Promise’, que han subido hoy a las plataformas de streaming. Se trata de una sobrecogedora canción acústica con un ritmo un tanto “Little Drummer Boy” que, a pesar de su hermosa melodía, seguramente quedó fuera del álbum porque no encajaba en absoluto con otras canciones como ‘Paranoid Android’ o ‘Karma Police’. Ni siquiera junto a otras más acústicas como ‘Exit Music’.

Dónde ha estado metida esta canción, o cualquiera de las otras dos inéditas, ‘Man of War’ y ‘Lift’, es un verdadero misterio, pues ‘OK Computer’ ya había sido reeditado junto con las caras B de la época. Suponemos que ni para aparecer en el CD single de ‘No Surprises’ les pegaron, mérito que cayó sobre ‘Palo Alto’ y ‘How I Made My Millions’, aunque según BBC Radio 6 el grupo está especialmente ilusionado con haberse “encontrado con ‘I Promise’ en una caja fuerte” porque pensaban que se había “perdido con el paso de los años”.

Este es el tracklist de los bonus de ‘OK Computer’, con inéditas y las caras B de la época.

1. “I Promise” (Previously unreleased)

2. “Man of War” (Previously unreleased)

3. “Lift” (Previously unreleased)

4. “Lull”

5. “Meeting in the Aisle”

6. “Melatonin”

7. “A Reminder”

8. “Polyethylene (Parts 1 & 2)”

9. “Pearly*”

10. “Palo Alto”

11. “How I Made My Millions”