La caracterización de Manel Navarro como Ed Sheeran deja de piedra en la final de TCNMST

‘Tu cara no me suena todavía’ terminaba anoche con la victoria de Germán Scasso, con una interpretación de ‘Unchained Melody’ de Righteous Brothers y Phil Spector que terminaba recibiendo el 48% de los votos sobre los otros dos finalistas, Manu Rodríguez y Cristóbal Garrido. En la final, Keunam, que anoche hizo de Shakira (una aburridilla ‘Que me quedes tú’), no pudo despuntar tanto como en otras ocasiones.

Pero la noticia fueron también los artistas invitados, entre ellos Falete haciendo de Lola Beltrán, Melody haciendo de Beyoncé y Manel Navarro haciendo de Ed Sheeran. Y lo de este último fue una de esas caracterizaciones absurdas que difícilmente pueden ser olvidadas, ahí-ahí compitiendo con las realizadas por Martes y 13 y Cruz y Raya de Ana Torroja.

Manel interpretó un medley de dos de los éxitos recientes de Sheeran, aquellas ‘Shape of You’ y ‘Castle on the Hill’ que lanzaba a principios de año como anticipo de “Divide” y las pintas que lleva con pelo naranja, barba postiza del mismo color y tatuajes son completamente inenarrables. Os dejamos también con Melody haciendo ‘Baby Boy’ y volviéndose un poco loca cuando no le toca cantar.

Manel Navarro caracterizado de Ed sheeran parece RON WEASLY 😂😂😂 @clararm_15 😂😂😂 — lucia_pelayer_Uy! (@Maylu2621) June 2, 2017

Manel Navarro imitando a Ed Sheeran, me bajo de la vida. Parece un leprecaun. pic.twitter.com/dub0Db7fEU — Lilith (@Galletamaria2) June 2, 2017

Acabo de encender la tele y sale Manel Navarro disfrazado de Ed Sheeran. pic.twitter.com/irIvWSUK8u — Dreamweaver Stories (@virtualrulo) June 2, 2017

Mirad, Netflix no renueva Sense 8 y Manel Navarro ha intentado imitar a Ed Sheeran. ¿Algo más? — Nus (@nusminator) June 3, 2017

Manel Navarro "imitando" a Ed Sheeran, no te lo perdonaré jamás Manuela Carmena. JAMÁS. — Elisabeth Joy (@_elisabeth_joy) June 2, 2017

Manel Navarro acaba de BORDAR a Ed Sheeran #TuCaraNoTodaviaGranFinal Y como opinión personal, no deberían haber puesto el gallo. Empatía pls — Little queen 👑 (@Paula_bower) June 2, 2017