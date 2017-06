Muere David Delfín

David Delfín ha muerto a los 46 años como consecuencia de tres tumores cerebrales que le habían sido diagnosticados y por los que se había sometido a tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Macarena Blanchón, su directora de comunicación, en nombre de su familia ha dicho: “Con gran dolor os comunicamos que David Delfín ha fallecido esta noche en su casa de Madrid rodeado de sus seres queridos. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo que habéis transmitido a David durante este tiempo. Gracias por vuestro amor y respeto”. Igualmente, se ha comunicado que la capilla ardiente se instalará mañana en el Museo del Traje de Madrid.

Delfín ha sido uno de los diseñadores de moda más queridos durante este siglo, colaborando con gente como Alaska o Bimba Bosé. Precisamente a la muerte de esta hace solo unos meses, como consecuencia de un cáncer de mama convertido en metástasis, empapeló Madrid de imágenes de Bimba, realizadas por Gorka Postigo, que en aquel momento explicaba: “La primera foto que hice. La primera camiseta pintada a mano por David Delfín. El comienzo de una aventura que empezó hace 15 años. Una aventura que no ha hecho más que empezar. Un regalo haberme cruzado en esta vida con gente tan talentosa, generosa y maravillosa. Tanto aprendido y tanto por hacer aún. Gracias preciosa por la infinita inspiración y por un viaje que aún no ha terminado. Meet you at the dance floor”. En las próximas horas ampliaremos esta información.