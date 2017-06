C. Tangana, un pobre desdichado en México en el vídeo de ‘Mala mujer’

10 días le han bastado a C. Tangana para que su nuevo sencillo, ‘Mala mujer’, alcance e incluso supere los tres millones de reproducciones en streaming (Spotify y Youtube). Para que os hagáis una idea del impacto que ha logrado esta canción que no lleva ni dos semanas en el mercado, esto es la mitad de lo que acumula a día de hoy el que era el mayor éxito de C. Tangana hasta la fecha, ‘Antes de morirme’ con Rosalía, que se publicó exactamente un año antes. De hecho, C. Tangana ha entrado hoy por primera vez en la lista de singles española con esta canción.

Claramente ‘Mala mujer’ es la canción que consolidará la carrera de un C. Tangana que opera ahora desde una multinacional como Sony y hoy conocemos un incentivo más para disfrutarla, su videoclip, que Puchito rodó durante su gira en México por supuesto junto a su inseperable director Manson de CANADA, que ya se encargó del vídeo de ‘Antes de morirme’.

En el vídeo para ‘Mala mujer’, C. Tangana interpreta a un pobre desdichado al que, como dice la letra, una mujer se lo ha quitado todo. Le vemos de copas en un bar callejero o bailando en una discoteca pero, sobre todo, muy confiado y convencido de que esta será la canción de su vida, como de momento está siendo. No podemos esperar a ver qué depara a C. Tangana cuando ‘Mala mujer’ confirme definitivamente que es una estrella.