Ariana Grande retoma su gira en París y publica single de ‘Somewhere Over the Rainbow’

Este 7 de junio, Ariana Grande ha reanudado su gira ‘Dangerous Woman’ en París. La cantante hubo de cancelar varias fechas de esta gira a causa del atentado terrorista sufrido el pasado 22 de mayo en Manchester a la salida de su concierto en la ciudad y en el que murieron 22 personas y otras 59 resultaron heridas.

En un post de Instagram, Grande ha escrito: “Primer concierto de regreso esta noche. Pienso en nuestros ángeles a cada paso que doy. Me siento orgullosa de mi banda, de mis bailarines y de mi equipo al completo. Os amo, os amo”. La cantante presenta su tercer disco en Palau Sant Jordi de Barcelona la semana que viene, este 13 de junio.

Grande ha retomado esta gira después de celebrar un exitoso concierto benéfico en Manchester con el objetivo de recaudar fondos para las familias de las víctimas del atentado. En el concierto participaron estrellas de la música como Coldplay, Black Eyed Peas, Justin Bieber, Katy Perry o Miley Cyrus.

Además, Grande ha publicado su interpretación de ‘Somewhere Over the Rainbow’ en One Love Manchester en las plataformas de streaming y en iTunes. Los beneficios producidos por las escuchas y ventas de esta canción se donarán a las familias de las víctimas.

Merci, Paris ♡ Je t'aime Grateful to be back 🙏🏼