La gira de Frank Ocean no es un unicornio: existe y ha echado a andar

Cuando ya pensábamos que la gira de Frank Ocean para presentar el gran ‘Blond’ era un mito a la altura de un unicornio alado o la ciudad de Oz, resulta que no, existe y ha comenzado. Lo ha hecho en el Festival Northside, celebrado en Aarhus, Dinamarca y que se prolonga durante todo el fin de semana con actuaciones de Radiohead, James Blake, The Prodigy, Mø, Ride, The Afghan Whigs o Richard Ashcroft, entre otros muchos.

Ocean actuaba anoche, viernes 9 de junio, y lógicamente ya hay vídeos que prueban que su show tuvo efectivamente lugar. Son de muy mala calidad y a duras penas escuchamos al músico y productor cantar por encima de las voces de ¿emocionados? daneses (se ve que no tenemos la exclusiva de maleducados en España) canciones como ‘Solo’, ‘Self Control’ o ‘Thinking Bout You’, acompañado aparentemente por un guitarrista y un teclista que lanzaba las bases. Un set de 20 canciones que, según Pitchfork, se cierra con ‘Nikes’, la que para nosotros fue la mejor canción del pasado año.

Recordemos que Ocean había cancelado todas las fechas de su gira previstas hasta ayer, lo cual incluyó varias en Estados Unidos y, la que más afectó a nuestros lectores, la correspondiente al Primavera Sound 2017, el pasado fin de semana, argumentando problemas técnicos y logísticos. Viendo que esta gira está ocurriendo, hay aún más razones para pedirle a Ocean, como señalaba mi compañero Jordi Bardají en un artículo, que más que venga a actuar ofrezca al menos una mejor explicación.

Frank Ocean 😍 #frankocean #northside #music #peace #love #respect 👊🏼 Una publicación compartida de Jakob Bjørndahl (@jakob_cotedazur) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 3:51 PDT