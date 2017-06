Raúl Arévalo dirige a “Tyrion Lannister” en el clásico anuncio de cerveza veraniego

Hoy se ha estrenado el ya clásico anuncio de cerveza veraniego de Estrella Damm, destinado a que consumamos como locos esa marca o, al menos, a que la veamos con cierto cariño. En este caso, además, llega envuelto en bastante alharaca cinematográfica y televisiva, puesto que ‘La vida nuestra’, que así se llama este cortometraje, está dirigido por Raúl Arévalo, ganador de los Premio Goya 2017 más importantes (Película, Dirección –novel– y Guión original) por su debut en el largometraje, ‘Tarde para la ira’.

Sin embargo, el suyo no es el nombre más llamativo del equipo. Junto a los actores nacionales Álvaro Cervantes (‘Carlos, rey emperador’, ‘Hermanos’), Marcel Borràs e Ingrid García-Jonsson, destaca el de Peter Dinklage, archiconocido por su papel de Tyrion Lannister en la popular y premiada serie televisiva de HBO ‘Juego de Tronos’. Dinklage interpreta a un detective privado de una película que, sueño mediante, se convierte en el Pepito Grillo de Antón, un joven emigrado desde un pueblo costero del Mediterráneo a Amsterdam. La música, por cierto, no es muy mediterránea que se diga: se trata de una versión del clásico de Sam Cooke ‘(Don’t Fight It) Feel It’, a cargo del sueco AronChupa (aquel del célebre ‘I’m an Albatraoz’).

Coincidiendo con este estreno que (en versión reducida, claro) te hartarás de ver durante los próximos meses en televisión (si es que la enciendes), Peter Dinklage será el invitado estrella de El Hormiguero este próximo jueves. Presumiblemente, además de este anuncio, charlará con Pablo Motos sobre la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’, a un mes de su estreno mundial. No podemos esperar para ver en ella… a Ed Sheeran (es bromi).