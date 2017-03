La séptima temporada de ‘Juego de Tronos’ ya tiene fecha de estreno

La esperada séptima temporada de ‘Juego de Tronos’ ya tiene fecha de estreno confirmada. Será el día 16 de julio, en pleno verano de 2017. Hace pocas horas lo confirmaba su productora, HBO, a través de Twitter, acompañándolo de un teaser de minuto y medio de duración. No ofrece ninguna imagen de los nuevos episodios, pero sí da una pista muy evidente de lo que espera en ellos.

Mientras vemos distintos planos de una escultura en la que se integran todos los animales de los estandartes de las diferentes casas de los Siete Reinos, podemos escuchar algunos diálogos de los personajes que aún resisten con vida (toda un proeza) en la serie basada en los libros de George R.R. Martin. Al final del teaser, vemos como la imagen se desmorona sobre un manto de nieve y, culminando el vídeo, escuchamos una pista de lo que veremos: “La Gran Guerra está aquí”.

Según sus creadores D.B. Weiss y David Benioff habían anunciado, esta séptima temporada será la penúltima de la serie, que culminará en 2018 con la octava y definitiva. Desde que se estrenara en 2011, ‘Juego de Tronos’ se ha convertido en un fenómeno sin precedentes, logrando el favor de público y crítica temporada tras temporada, culminando en la última gala de los premios Emmy, logrando 12 galardones, batiendo el récord que hasta entonces ostentaba la comedia ‘Fraser’.

La séptima temporada de ‘Juego de Tronos’, como ya ocurrió en la sexta, se ha rodado además en escenarios del estado español. Con cierta polémica, además, puesto que algunos figurantes del rodaje en Cáceres denunciaron irregularidades por parte de la agencia de contratación. También se ha rodado en parajes helados de Islandia, lo que ha supuesto enormes dificultades para la producción.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017