‘Un monstruo viene a verme’, gran triunfadora de los Goya 2017

Si ha habido una gran ganadora en los premios Goya de esta noche, esa ha sido ‘Un monstruo viene a verme’. La película de J. A. Bayona se ha llevado nueve estatuillas, entre las que se cuentan casi todas las técnicas y la de Mejor Dirección. ‘Tarde para la ira’ se ha hecho con los premios más prestigiosos (Director Novel, Película y Guion Original) y la ‘Julieta’ de Pedro Almodóvar ha estado a punto de irse de vacío de no ser porque Emma Suárez ha hecho historia: ha subido a recoger tanto el Goya a Mejor Actriz de Reparto (‘La Propera Pell’) y el Goya a Mejor Actriz Protagonista (‘Julieta’) un hito que, si no nos falla la memoria, solo ha alcanzado Verónica Forqué.

Con respecto a la gala, hay que recordar que después de presentar los premios Goya 2016, el año pasado Dani Rovira afirmó que no le salía a cuenta presentarlos de nuevo, por lo mucho que se le criticaba. ¿Es porque estamos ya demasiado acostumbrados a los resplandores de Hollywood, que nos ciegan con su brillo? ¿Es que el savoir faire norteamericano con las galas nos hace sentirnos inferiores cuando nos enfrentamos a la patria?

No. El problema que tienen los Goya es que, año tras año, dejan un regusto a oportunidad perdida que es muy difícil de enjuagar y eliminar. La gala suele estar plagada de errores de trazo grueso que, precisamente, deberían ser lo que se cuidase al milímetro, para evitar convertir los galardones en el esperpento que vemos año tras año. Y que quede claro que la culpa no es, necesariamente, del presentador. A Dani Rovira no se le puede recriminar no ser gracioso, cuando en realidad se está enfrentando a un guion soso, que peca de un clarísimo exceso de conservadurismo. Hay que ser más audaces, que esto es tele.

Porque sí, queridos sufridores de los Goya, ya desde la alfombra roja se adivinaba que este evento iba a despertar en nosotros uno de los aburrimientos más feroces que recordamos en los últimos años. La apertura la conformaba un programa desacompasado, con escasas explicaciones y en el que las entrevistas eran bochornosas. ¿Qué hay de la chanza de Dani Rovira escondido en el baño porque se había apropiado de él el miembro escénico? Innecesaria y completamente prescindible. Lo único que han animado las casi dos horas que ha durado ha sido la cámara glamour con la que Televisión Española ha recogido algunas de las mejores imágenes de la noche.

En cuanto a la gala, es necesario reconocer que ha sorprendido la presencia de una orquesta en todo el escenario. La Film Symphony Orchestra ocupaba una buena porción de las tablas, y lo que en un momento determinado ha parecido una idea fresca y original, ha terminado entorpeciéndola y convirtiendo el escenario en un espacio raquítico que le ha restado ritmo y espectacularidad.

Esto no hubiese sido un problema si el guion hubiese estado a la altura. Y, por un momento, hemos pensado que podría ser así: el primer monólogo de Rovira, que ha recitado casi sin respirar, ha sido magnífico. Ha arrancado risas en el público y en nosotros, y estamos totalmente a favor del alegato de las palomitas y del requerimiento a los políticos a que le dediquen tiempo al cine en sus discursos. Cuando ha llegado el momento de hablar de cada cinta nominada a mejor película, Rovira ha perdido fuelle y se ha notado todo forzado en exceso. No vamos a hablar ya del momento redes sociales: ¿otra vez pretendiendo que no entendemos cómo funcionan las redes sociales? ¡Qué pereza! Tampoco de la arenga feminista, que pese a ser muy necesaria, alguien ha decidido que Rovira tenía que darla subido a unos tacones. ¿No había otra forma de empoderar a la mujer que con un cliché anticuado? ¿Quizá cediéndole más espacio en las dos horas y media que hemos estado frente al televisor?

Con respecto al tradicional discurso de la Presidencia de la Academia, también ha habido que agradecer dos cosas: que se lo hayan repartido entre la vicepresidenta (Yvonne Blake) y el vicepresidente (augurábamos una duración de varias horas) y que se hayan alejado del clásico espíritu quejicoso de la piratería para mostrar los dientes al gobierno. Rebatir con datos los típicos comentarios cuñados sobre la financiación del cine debería ser obligatorio de ahora en adelante.

Aunque si hay que quedarse con un momentazo, ese ha sido ver a Silvia Pérez Cruz, ganadora del Goya a la Mejor Canción Original cantando a capella sobre el escenario, que se nos han puesto los pelos de punta y todo. Infinitamente mejor que ese número musical enumerando nombres de películas que nos tiene ya hartitos. También al ver a Emma Suárez subir a recoger el Goya a la Mejor Actriz de Reparto y el Goya a la Mejor Actriz Protagonista. Una pena no poder incluir aquí el discurso de Ana Belén, ganadora del Goya de Honor de la Academia: esperábamos mucho de su discurso y… ¿no le ha quedado un poco descafeinado?

Imagen: RTVE.es

PALMARÉS

Dirección Novel: Raúl Arévalo por ‘Tarde para la ira’

Mejor Dirección de Fotografía: Óscar Faura, por ’Un monstruo viene a verme’

Mejor Cortometraje de Ficción: ‘Timecode’

Mejor Maquillaje y Peluquería: David Martí, por ’Un monstruo viene a verme’

Mejor Dirección Artística: Eugenio Caballero, por ’Un monstruo viene a verme’

Mejor Película de Animación: ‘Psiconautas, los niños olvidados’

Mejor Cortometraje de Animación: ‘Decorado’

Mejor Actor Revelación: Carlos Santos, por ‘El Hombre de las mil caras’

Mejor Canción Original: Silvia Pérez Cruz, por ‘Ai, ai, ai’, por ‘Cerca de tu casa’

Mejor Dirección de Producción: Sandra Hermida Muñiz, por ‘Un monstruo viene a verme’

Mejor Actriz Revelación: Anna Castillo, por ‘El olivo’

Mejor Película Europea: ‘Elle’

Goya de Honor de la Academia: Ana Belén

Mejor Música Original: Fernando Velázquez, por ‘Un monstruo viene a verme’

Mejores Efectos Especiales: Pau Costa y Félix Bergés, ‘Un monstruo viene a verme’

Mejor Sonido: Peter Glossop, Oriol Tarragó y Marc Orts por ‘Un monstruo viene a verme’

Mejor Diseño de Vestuario: Paola Torres, por ’1898, los últimos de Filipinas’

Mejor Actor de Reparto: Manolo Solo, por ‘Tarde para la ira’

Mejor Cortometraje Documental: ‘Cabezas habladoras’

Mejor Película Documental: ‘Frágil equilibrio’

Mejor Actriz de Reparto: Emma Suárez por ‘La Propera Pell’

Mejor Película Iberoamericana: ‘El ciudadano ilustre’

Mejor Montaje: Bernat Vilaplana y Jaume Martí, por ‘Un monstruo viene a verme’

Mejor Guion Adaptado: Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, por ‘El hombre de las mil caras’

Mejor Guion Original: David Pulido y Raúl Arévalo, por ‘Tarde para la ira’

Mejor Actor Protagonista: Roberto Álamo, por ‘Que Dios nos perdone’

Mejor Actriz Protagonista: Emma Suárez, por ‘Julieta’

Mejor Dirección: J. A. Bayona, por ‘Un monstruo viene a verme’

Mejor Película: ‘Tarde para la ira’