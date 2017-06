Camela / Me metí en tu corazón

Desde que Alaska se calzara aquella camiseta de Camela en unas fotos que salieron en el aB en los tiempos de “No sé qué me das que me hace volar”, el otrora trío ha estado en el ojo de la modernidad. “Camela molan”, “son lo más indie que hay”, “se han hecho a sí mismos vendiendo cassettes en gasolineras”… Todo eso está muy bien, pero otra cosa es enfrentarse a cada uno de sus discos, uno detrás de otro. Nadie espera que Dioni y María Ángeles cambien a estas alturas, ¿pero ni siquiera para coquetear en una de sus canciones con los años 50 que venden en esta portada a lo ‘Grease’? Una reinvención, de cualquier tipo, como la que sus amigos de Fangoria han hecho virando hacia el sonido varietés asistidos por La Casa Azul y sin traicionarse a sí mismos no les vendría nada mal, pero Camela tienen un sonido tan propio y marcado que quizá no tiene sentido desviarse de él. Lo que sí vienen necesitando es un hit que renueve público como lo conseguía ‘Cuando zarpa el amor’ en 2004 y aquí hay varios temas que se quedan a medias. El estribillo de ‘¿Para qué?’ parece forzado y mal encajado, ‘Playa del amor’ combina de mala manera flamenco, latineo y sintes al no decidirse por ninguna de las tres cosas y ‘Ahora que tú estás aquí’ les acerca a los aburridos terrenos de Sergio Dalma y Malú. Por suerte, es la única balada de un álbum en el que al menos un par de temas despuntan por encima del poco llamativo single ‘No pongas riendas al corazón‘. ‘Dilo de una vez’ es un pequeño llenapistas fluido y natural y ‘Me metí en tu corazón’ cuenta con una intro oscura cuasi underground que después se transforma en una de esas trágicas e histriónicas melodías que tanto gustan a sus seguidores. “Si me metí en tu corazón, te aguantas”. Eso sí que es un buen estribillo y no el que hemos llevado este año en Eurovisión.

Calificación: 5,5/10

Lo mejor: ‘Dilo de una vez’, ‘Me metí en tu corazón’, ‘Si quieres quédate’

Te gustará si te gusta: los Fangoria de ‘Absolutamente’ (la canción), los propios Camela, Los Chichos como producidos por OBK

Escúchalo: Spotify