‘Everything Now’, el himno de Arcade Fire que “parece estar terminando desde el principio”

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Arcade Fire.

“Hace unas semanas os comentaba las similitudes que encontraba entre ciertas ideas de Arcade Fire y de Lorde… y precisamente ella publicaba hace unos días un tuit haciendo referencia al nuevo single de los canadienses. En ‘Everything Now’, esta similitud vuelve a darse: además del acierto del momento flauta, ha sido también muy comentada la mirada al pasado que supone el toque ABBA (¿a alguien más le vino a la cabeza ‘Dancing Queen’?), y que tiene una lectura curiosa si interpretamos la letra como una crítica a la necesidad consumista de tenerlo todo ya, cuando quieras y donde quieras, de usar, gastar, quemar, arrasar con todo -¿disfrutando de verdad?- y lamentarnos cuando acaba (“I’m in the black again, can’t make it back again”). Pero lo nuevo de Win, Régine y compañía no se queda en la capa fácil de “en mis tiempos éramos más reales y vosotros sois unos niñatos que no sabéis disfrutar”; el hecho de que el sistema nos considere como máquinas que tienen que dar lo máximo de sí mismas todo el tiempo, como algo que exprimir, ha sido una temática ya explorada en su discografía, y el “we turn the speakers up til they break cause everytime you smile is a fake” tiene otro significado, además del ya dicho, recordando a ese “pon la música tan fuerte que no pueda pensar que nada quedará como estaba”. Invita a gritar y parar la máquina, a rebelarse y vivir el momento disfrutándolo en lugar de quemándolo. Demasiadas ganas de escuchar el resto del disco.” Pablo N. Tocino.

“Lo de ABBA y Templeton ya está más que comentado, así que me lo salto mientras me pregunto si me gusta ‘Everything Now’. Pues sí y no. Me encanta que carezca de complejos, que sea tan tozuda y premeditadamente hortera, tan tópica, con esa línea de bajo y riff de piano manidos y los coros autoparódicos. Me subyuga la energía que transmite, su euforia forzada pero extrañamente sincera a la vez. Lo que no me gusta tanto es la sensación que da de ser el tema que cierra un disco, no el que lo presenta. Supongo que es por la estructura, que hace que la canción parezca estar terminando desde el primer minuto -¡aunque luego no se acabe nunca!-. Por todo esto, ‘Everything Now’ me deja un regusto entre deleitoso y frustrante”. Mireia Pería.

“Oyendo su primer disco, nunca pensé que Arcade Fire se renovaran tanto y tan bien. Sus tics siguen estando por ahí, emergiendo de vez en cuando (“lololololoooo-loroló”), pero desde su gran obra maestra ‘The Suburbs‘, con cada primer single de cada uno de sus álbumes nos han dado una gran sorpresa. Si ‘Reflektor’ era un disco inyectado de retrofuturismo a lo DFA con coros de David Bowie, este agridulce ‘Everything Now’, pensado para bailar con lágrimas en los ojos, retoma el sonido Abba pero sobre todo su filosofía: que la canción sea recordada desde la primera escucha. “Si no, no vale” era la máxima de los suecos, aquí muy bien aplicada. ¿De verdad que Los 40 Principales no va a comprar esto? Demasiadas ganas de escuchar… el primer single de su siguiente álbum”. Sebas E. Alonso.