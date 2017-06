LCD Soundsystem anuncian por fin ‘American Dream’, su nuevo álbum

No era tan “pronto” como el propio James Murphy decía a principios de este año, pero sí, al fin ha llegado: ya está terminado y listo para publicar el nuevo álbum de LCD Soundsystem. Llevará el título de ‘American Dream’ y se publicará el próximo día 1 de septiembre. En su tracklist, como podréis comprobar aquí abajo, se incluyen tanto ‘Call The Police’ como ‘American Dream’ –esta última, además, dando nombre al disco–, las dos canciones nuevas que estrenaron semanas atrás y que pudimos verles interpretar, magníficamente, en televisión.

Junto con el anuncio de un disco que, como reconocía James Murphy días atrás en el perfil de Facebook del grupo, les “ha llevado demasiado tiempo” terminar, también se presenta un tour mundial que se iniciará en el mes de septiembre con varias fechas europeas que incluyen Londres, Amsterdam, París, Glasgow, Manchester o Copenhagen… y ninguna ciudad española. Después, volverán a Estados Unidos para actuar hasta finales de este año.

‘American Dream’ es el primer disco de estudio de LCD Soundsystem desde que en 2010 publicaran ‘This Is Happening’, poco antes de anunciar que aquel sería su último disco. Su gira de despedida se prolonga durante meses, publicando después un disco y DVD de su último concierto, un libro, una exposición, una reedición del disco en directo… hasta que a finales de 2015 comienza a crecer el rumor de una reunión del grupo. Poco después se confirmaba su actuación en Coachella, Primavera Sound y otros festivales y empezando a hablar ya de este álbum que, al final, verá la luz más de año y medio después.

American Dream:

oh baby

other voices

i used to

change yr mind

how do you sleep?

tonite

call the police

american dream

emotional haircut

black screen