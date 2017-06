Halsey confiesa que ha gozado la caída de “la jodida idiota” de lggy Azalea

Halsey ha concedido una interesantísima entrevista a The Guardian en la que se habla de sus problemas sociales, de los tiempos en que no tenía hogar, de la importancia de haber dado con Baz Luhrmann para sacar adelante su nuevo disco cuando estaba muy perdida a causa de una ruptura, etcétera. Sin embargo, lo que está copando titulares es el final, el momento en que se mete con Iggy Azalea. “Hay un montón de gente que no pondría en mi disco. Iggy Azalea: de ninguna manera. Tuvo una completa falta de respeto por la cultura negra. Jodida idiota. Observé cómo su carrera se desvanecía y me fascinó”. The Guardian recalca que Halsey ha tenido un “matrimonio interracial”.

De hecho, si su propia carrera se “desvanece”, Halsey dice que al final se dedicará a escribir para otros. “No creo que vaya a ser una artista para siempre. La gente que lo hace tiene un masoquismo enfermizo”. No es este ni el otro el único titularaco de una entrevista en la que habla sobre sus problemas de socialización alternados con la fama: “Todo el mundo cree que sabe qué pasa con mi vida porque lo lee en internet. Pido una mesa en un restaurante, compro botellas, pago por todos, luego voy al cine. Gente que casi no conozco. Intento hacer amigos, intento conocer gente, pero nadie da las gracias porque piensan “Ashley (NdE: su verdadero nombre) tiene dinero””. El diario indica que esto incluye a su propia familia, pero también a otras personas. “Antes era la reina de la fiesta. Podía ir a cualquier lado, y hablar con todo el mundo. No me daba vergüenza despertar a alguien en un avión o en un tren y sentarme y hablar. Antes hablaba. Estaba obsesionada con la gente, ahora me da miedo”.

También tiene tiempo para hablar de su parodia de Taylor Swift, retratada en ‘The Haylor Song’ (ahora dice admirarla tanto como a Ryan Adams) y recuerda gran parte de su pasado. “La gente te dice: “¿cómo pudiste ser una sin techo y una fan de One Direction al mismo tiempo?” ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Un Excel con la puta cronología de mi vida para que, tíos, me deis credibilidad?”. Como veis, la entrevista es para degustar entera. Es aquí.

